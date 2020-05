La aglomeración de cerca de 70 trabajadores de empresas de delivery afuera de un local de comida rápida en La Reina dio pie a un operativo policial y sanitario, y una posterior multa por parte de la municipalidad.

Los repartidores de comida habían llegado hasta una sucursal de McDonald’s ubicada en Príncipe de Gales con una alta demanda de pedidos debido a la celebración del Día de la Hamburguesa.

Las personas no respetaron el distanciamiento físico y muchos de ellos tampoco portaban mascarillas.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, explicó que pudieron multar a la empresa gracias una ordenanza que establece que las instituciones de estas características deben hacerse cargo de las consecuencias que provoque su funcionamiento, como aglomeraciones o el no uso de implementos sanitarios. “Todas estas organizaciones tienen que tener un facilitador”, explicó.

El jueves, producto de la medida aplicada por el municipio, la cadena decidió cerrar el local. Aun así, el jefe comunal manifestó a CHV Noticias que “el delivery es una de las condiciones que permite que la gente se quede en la casa, por lo tanto es bueno que exista. Lo que pasa es que tenemos que regularlo y tomar todas las precauciones”.

Este no fue el único local donde se registraron aglomeraciones de repartidores de delivery. Producto de la cuarentena que afecta a la mayor parte de la Región Metropolitana, el jueves varios santiaguinos quisieron celebrar el Día de la Hamburguesa y acudieron a las aplicaciones.

En el barrio Bellavista, por ejemplo, otra sucursal de McDonald’s también registró un alto número de trabajadores en bicicletas apostados a las afueras.

lleno centro de Santiago y NINGUN @Carabdechile puede hacer que los repartidores hagan una fila y que mantengan distanciamiento físico? @ministeriosalud el problema no es el delivery, ES LA FALTA DE CUIDADO DE TODOS!!! https://t.co/V02QkhDnEK

— Fran and the City (@Fran_Candia) May 28, 2020