Admisión 2025: Todo lo que debes saber para postular a una universidad

Este lunes 6 de enero a las 8:00 horas se publicarán los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), marcando el inicio del proceso de postulación a las instituciones de educación superior.

Desde el 6 al 9 de enero son las postulaciones a universidades, posterior a los resultados de la PAES, y más de un 250 mil estudiantes tomarán una de las decisiones más trascendentales en el inicio de su etapa como profesionales. Especialistas de la educación aclaran dudas y dan soluciones si no obtuviste el puntaje que esperabas.

Que no se pase la fecha.

Esa la principal preocupación de los estudiantes que rindieron la prueba. Para esto es fundamental informarse de medios oficiales, Mineduc, DEMRE y universidades, además de estar claro de las etapas, procesos, y las opciones viables frente a resultados no esperados o la “lista de espera”.

Katherine Collao, analista del Preuniversitario Filadd, dio a conocer las preguntas recurrentes y soluciones para que los jóvenes tengan la mayor claridad en este proceso.

¿Qué es el puntaje de corte?

“El puntaje de corte es el puntaje del último matriculado del año pasado y puede ser de referencia para comparar tu resultado. Estar bajo o sobre el puntaje de corte no significa que no quedarás; solamente es una referencia”, señala Collao.

¿Qué pasa si di la prueba y no aparece el puntaje?

“Deberás contactarte con DEMRE y desde ahí solucionarán el problema. Si la prueba está rendida, debe haber puntaje, además debes tener la tarjeta de identificación para corroborar la rendición de la prueba en cuestión”, comenta la experta.

¿Habrá menos posibilidad de quedar si me matriculo en el segundo periodo?

“La respuesta es sí. Si no te matriculas en el primer período, pierdes tu cupo. Si ya fuiste seleccionado y no te matriculas en el primer periodo, la institución lo toma como no interesado. El segundo periodo de matrículas es exclusivamente para la lista de espera, es decir, si fuiste seleccionado y no te matriculas en el primer periodo, pierdes tu cupo y se lo entregas a alguien de la lista de espera”.

¿Cómo ser estratégico en la postulación?

Si quedas seleccionado/a en tu primera opción, el resto de las solicitudes serán eliminadas automáticamente y no podrás quedar seleccionado en esas carreras, aunque corra la lista de espera. Por esto es fundamental evaluar tus preferencias, tanto de carreras como instituciones. Desde Preuniversitario Filadd, el día lunes 06 desde las 20:00 se estará realizando una charla gratuita en su canal de YouTube Filadd Chile, para orientar a todos a postular de una manera estratégica”, agrega Katherine.

¿Cómo saber mi puntaje final para postular?

Hay que realizar cálculos de las ponderaciones, es decir, sacar el promedio de los resultados de las pruebas realizadas y compararlos según el porcentaje de cada carrera y universidad que vas a postular. Desde el ponderador de puntajes, de forma gratuita, podrás calcular el puntaje final para postular a la carrera deseada y así facilitar el proceso.

“De todas maneras, el día de las postulaciones solamente tendrás que elegir la carrera e institución, la plataforma del DEMRE se encarga de elegir tus mejores puntajes (en caso de que tengas más de una prueba vigente) y de calcular el puntaje ponderado”, especifica Katherine.

En el caso de financiamiento para el 2025, “el 16 de enero, se darán a conocer los resultados de la preselección de Gratuidad y becas. Esta instancia considera tu nivel socioeconómico más tus puntajes obtenidos en la PAES. Recuerda que estos no son los resultados definitivos, ya que uno de los requisitos primordiales para obtener un beneficio es estar matriculado, es por esto que la asignación de beneficios es en marzo”, agrega la analista de Filadd.

Ten en cuenta todas las fechas importantes de este proceso: