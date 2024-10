“Abierta mala fe”: Defensa de Tohá emplaza a diputados republicanos por cita “cortada” en acusación constitucional

En medio de su exposición, el abogado Juan Ignacio Piña dijo que el libelo contra Carolina Tohá expone interpretación de causales constitucionales para imputar a la ministra, en donde se justifica con una frase incompleta de un experto español. “Alguien tiene que hacerse cargo de una deslealtad hacia ustedes, honorables diputados y diputadas”, sostuvo el defensor.

Juan Ignacio Piña, abogado de la ministra Carolina Tohá (Interior) frente a la acusación constitucional, acusó “abierta mala fe” en el libelo y emplazó a diputados del Partido Republicano (PLR) por una cita “cortada” en el texto.

Este jueves, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vota el documento que imputada a la secretaria de Estado por tener responsabilidad política por la crisis de seguridad que afecta al país.

El libelo es impulsado por parlamentarios republicanos y fue el diputado Luis Sánchez encargado de presentarlo ante el hemiciclo en Valparaíso.

¿Qué dijo Piña?

Durante su intervención, el abogado Piña afirmó que los diputados acusadores contra Tohá plantean una interpretación política de las causales constitucionales para imputar a un ministro o ministra de Estado.

Para ello, afirmó, se utiliza una cita “cortada” de un experto español. Esto lo calificó de “abierta mala fe” por parte de los legisladores.

“Señoras y señores diputados, se habrán dado cuenta de que después de casi cincuenta y varios minutos, el diputado que defendía la acusación no hizo ninguna atribución de alguna infracción concreta a la ministra. Ninguna. Y uno podría decir, se le pasó, pero están en la acusación. No. Es decir, no las hizo porque no están. ¿Y por qué no están? Porque, aquí viene la segunda propuesta que esta acusación le está haciendo a esta honorable Sala, lo que está diciendo esta acusación es que las causales que están establecidas, y esto lo dice expresamente, las causales que están establecidas en la Constitución son causales abiertas, son conceptos jurídicos indeterminados y, por lo tanto, ‘están entregados a la mera discusión política’”, sostuvo Piña.

“Esta es la primera vez que uno escucha una propuesta de interpretación constitucional como si no existiera la norma constitucional (…). Honorables diputados y diputadas, esa propuesta no es aceptable, porque propone leer la Constitución como si la Constitución no dijera nada”, añadió.

Luego, el abogado acusó que los parlamentarios justificaron esta acción con una frase del experto español Manuel Aragón Reyes. Sin embargo, el defensor criticó: “Fíjese que la frase que se cita en la acusación, cortada, se refiere a las razones exclusivamente políticas por las que el Congreso Español de Diputados puede rechazar un decreto ley por considerarlo simplemente inoportuno o políticamente inadecuado”.

“Entonces, aquí se nos ha dicho varias cosas lo que dice la contestación y lo que no dice la contestación, y me haré cargo de todas las cosas que dice la contestación, pero alguien tiene que hacerse cargo de una deslealtad hacia ustedes, honorables diputados y diputadas, a quienes le inventan una cita para sostener este nuevo estándar de las acusaciones constitucionales en que las cláusulas son abiertas y no dicen nada. No les voy a leer el texto completo de esta discrepancia en la que evidentemente no hay confusión, sino que hay abierta mala fe”, sentenció.