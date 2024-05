El abogado Cristóbal Bonacic argumentó que la exalcaldesa de Maipú y formalizada por fraude al fisco no tiene timbre en su casa, y como su hijo menor padece TEA no puede tener el teléfono con sonido. "En más de 223 veces, en alguna vez pudo no haberse despertado, pero eso no quiere decir que haya salido de su casa, que es lo que corresponde al incumplimiento de la medida cautelar", dijo.