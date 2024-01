Este jueves, el juez Hugo Salgado decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para la excaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Salgado no consideró que constituya un peligro para la sociedad, que pudiese perjudicar la investigación por amenazas o exista peligro de fuga.

El magistrado también le prohibió a Barriga comunicarse con los testigos, imputados e imputadas y “eventuales peritos que puedan comparecer a juicio”.

La otrora jefa comunal fue imputada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Se estableció un plazo de 120 días para la investigación

El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado habían solicitado prisión preventiva para la exalcaldesa por peligro de fuga y porque podría obstaculizar la investigación.

¿Qué dijo el Juez?

El juez Hugo Salgado determinó que hay antecedentes para determinar que existe el delito de fraude, sin embargo, no cree que Barriga sea un peligro para la sociedad, que pudiese perjudicar la investigación a través amenazas o que exista peligro de fuga.

“Independiente de todo lo que se requiere seguir investigando, hay antecedentes más que suficientes para poder determinar que existe el delito de fraude en esta etapa preliminar y hay antecedentes para poder determinar su participación“, sostuvo.

En cuanto al peligro de fuga, consideró que no corresponde, ya que la exalcaldesa ha “comparecido voluntariamente a las audiencias” y “hay un interés real por aclarar bien los hechos”. También dijo que no es recomendable dado que tiene dos hijos y la investigación será larga.

Respecto a eventuales amenazas, afirmó que no ve “antecedentes serios de alguna que pueda llevarse a cabo“. En esta línea, indicó que si alguien llegara a sufrir amenazas, el afectado o afectada deberá informar el hecho al Ministerio Público.

Finalmente, sobre si es un peligro para la sociedad, manifestó que la otrora jefa comunal “no tiene antecedentes penales anteriores, ni se han señalado antecedentes que puedan resultar serios para pensar que va a cometer delitos con su estando en libertad”.

“Es una persona conocida, que no le sería muy fácil eludir la acción de la justicia. Me lleva entonces a concluir que no se hace necesario, por ahora, su prisión preventiva. Ello podría variar más adelante si vemos que hay situaciones que lo justifiquen, si hay personas que realmente dicen estar recibiendo amenazas o intimidación”, cerró.

¿Qué delitos le imputa la Fiscalía a Cathy Barriga?

La Fiscalía señaló que Barriga “defraudó o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal” gracias a la implementación de una “estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta”.

Esta estructura habría sido ejecutada para “descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidos por ley (…), causando perjuicio a la Municipalidad de Maipú por valores que aún se investigan, pero que sumarían al menos $30.622.935.635“.

“La imputada también realizó u ordenó realizar (…) multimillonarias adquisiciones arbitrarias de bienes y servicios que no se condicen con las finalidades legalmente establecidas para los municipios, contexto en que también estableció contrataciones a honorarios improcedentes, todo financiado con fondos públicos”, agregaron.

Según la fiscal Constanza Encina, los dineros presuntamente malgastados en Maipú equivaldrían a 55 casos Democracia Viva, 28 de Vitacura, 20 de Algarrobo y 914 veces el monto por el que fue condenada Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta. “Es uno de los fraudes más cuantioso que se ha conocido en la historia municipal del país”, afirmó.