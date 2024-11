Abogada de la denunciante sobre el Gobierno en el Caso Monsalve: “Creo que se han cometido varias equivocaciones”

María Elena Santibáñez, abogada querellante contra el exsubsecretario del Interior, se refirió a la orden de prisión preventiva y al manejo del Gobierno en la denuncia por abuso sexual y violación.

María Elena Santibáñez, abogada querellante contra Manuel Monsalve, se refirió a la orden de prisión preventiva contra el exsubsecretario del Interior por los presuntos delitos de violación y abuso sexual hacia su representada.

“Estamos conformes con la resolución. Es lo que esperábamos, es lo que pedimos. Hablé con mi representada y también estaba muy emocionada, muy agradecida además con la fiscalía y, en particular, con quienes hemos sido su equipo jurídico”, expresó Santibáñez, experta en causas de delitos sexuales.

Consultada sobre la apelación de la defensa para revocar la máxima cautelar, señaló: “Ya veremos el resultado de la apelación. Esperamos que se confirme esta resolución por parte de la Corte de Apelaciones. Y posteriormente corresponden las diligencias investigativas que faltan por hacer, que todavía quedan varias, y para eso se nos dio un plazo fiscal de cuatro meses. Nosotros también hemos pedido varias diligencias investigativas”.

Respecto a los hechos ocurridos en el Hotel Panamericano, donde la exautoridad ha afirmado que no recuerda nada, sostuvo: “Yo creo que esa es una información claramente errónea, no me parece creíble lo que señala por diversos elementos que han sido acompañados por el fiscal y que han sido señalados por esta abogada”.

Además, detalló que la teoría de la defensa queda empañada ante una situación de elementos que se han conocido.

Respecto a si hacen falta diligencias, indicó que en el plano laboral falta el informe de daño y la solicitud de declaración de testigos.

Por último, sobre la gestión del Gobierno, concluyó: “Me parece que se han cometido varias equivocaciones. Yo he recibido llamados, eso sí, por parte del Ministerio de la Mujer, y me parece que otro ministerio precisamente ofreciendo apoyo para la víctima, pero eso ha sido en el último tiempo. Ella ya cuenta con ese apoyo”.