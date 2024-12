40 llamadas sin respuesta: El testimonio de la madre de denunciante de Monsalve sobre la noche de la presunta violación

La mujer, que declaró ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI un mes después de la presentación de la denuncia, reveló que habría sabido horas antes sobre el encuentro que tendría su hija con Monsalve ese domingo 22 de septiembre. Además, reconoció que habría llamado a su hija cerca de 40 veces el día de los hechos, ninguno de estos tuvieron respuesta.

Este viernes se hizo pública la declaración de la madre de la denunciante del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, acusado por delitos de violación y abuso sexual, que dio nuevas luces de lo sucedido entre la noche del 22 de septiembre y la madrugada del 23 de septiembre, ahora desde la perspectiva de la presunta víctima.

La mujer que declaró ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI un mes después de la presentación de la denuncia, específicamente el 24 de octubre, reveló que habría sabido horas antes sobre el encuentro que tendría su hija con Monsalve. Además, reconoció que habría llamado a su hija 40 veces entre la tarde del 22 y la mañana del 23 septiembre, según consignó Ex-Ante.

La declaración

La mujer empezó diciendo que tenía una comunicación telefónica regular con su hija, la que se registraba todos los días cerca de las 18:00 horas.

No obstante, el día de los hechos, la denunciante la llamó a las 17:00 horas para contarle sobre la reunión que tendría con Monsalve, manifestándole que “no tenía muchas ganas de ir“.

“También me menciona que se estaba poniendo a llover y que esperaba que se pusiera a llover más fuerte para no tener que ir a esta reunión. Cabe señalar que mientras mi hija hablaba por teléfono conmigo, ella le envía un mensaje al subsecretario diciéndole que estaba lloviendo, y este le responde ‘le envío un Uber, usted manda’”, expresó.

Asimismo, añadió: “En ese momento mi hija me dice ‘mire lo que me escribió este viejo cerdo: le envío un Uber porque usted manda’”.

La mujer también reveló que su hija le habría pedido que la llamara a las 19:00 horas, con la excusa de que estaba enferma, para poder irse de la reunión con el exsubsecretario.

“Al finalizar nuestra llamada, mi hija me envía un mensaje diciendo que ya había llegado el Uber a eso de las 18:08 horas”, señaló.

40 llamadas, ninguna tuvo respuesta

En este punto del testimonio, la madre de la denunciante detalla que realizó al menos 40 llamadas a su hija ese día, pero que ninguno tuvo respuesta, ya que la enviaban al buzón de voz.

Las llamadas están distribuidas de la siguiente forma:

20:03 del 22 de septiembre (8 llamados)

22:01 del 22 de septiembre (4 llamados)

07:32 del 23 de septiembre (22 llamados)

07:38 del 23 de septiembre (1 llamado)

08:21 del 23 de septiembre (3 llamados)

09:07 del 23 de septiembre (1 llamado)

09:45 del 23 de septiembre (1 llamado)

12:02 del 23 de septiembre (1 llamado)

“Además de los llamados, cada una hora estuve enviándole mensajes por WhatsApp, pero no recibía respuesta de parte de mi hija. Desde las 07:00 horas comencé a llamarla por WhatsApp, sin obtener respuesta. Recién a las 12:30 horas recibo un mensaje donde ella me dice que está todo bien y que estaba sin señal”, continúa relatando.

En ese contexto, la mujer sostuvo que pese a que desconocía los motivos por lo que sus llamados no obtuvieron respuesta, “ahora, con todo lo que ha pasado, siento que el subsecretario pudo haberle apagado el celular a mi hija”.

Además, indicó que el hecho de que su hija no le contestara le causó extrañeza. “Por lo mismo, yo me asusté demasiado al no recibir respuesta de su parte. Estuve toda la noche despierta, preocupada, y llamándola constantemente”, añadió.

25 de septiembre: “Mamá, él me violó”

La madre de la víctima contó que el miércoles 25 de septiembre, durante una conversación telefónica, su hija la confesó que sufrió una violación por parte del exsubsecretario, su jefe en ese momento.

“Ella me dice ‘mamá, él me violó’. Yo le pregunto, ‘¿pero hija, quién te violó?’, y ella me dice que el subsecretario la violó, y ahí comenzó a decirme su relato”, sostuvo.

Según el testimonio, la denunciante se habría “borrado” mientras ingería alcohol tras reunirse con Monsalve.

“Despertó al día siguiente en el hotel con el subsecretario a su lado. Ella en ese momento se levanta y se va a su casa, ni siquiera se baña”, señala.

La víctima se habría ausentado de su trabajo el lunes 23 de septiembre debido a molestas corporales tras lo sucedido. Sin embargo, el martes 24 del mismo mes, se presentó y fue en busca de Monsalve “para preguntarle qué le había hecho aquel día que salieron, ya que ella tenía una mordida en su brazo y un raspón en su frente”.

“Este le responde que ella misma se había mordido el brazo, ya que intentó salirse del taxi y cuando él junto al taxista la vuelven a subir al taxi, ella se debió haber pegado en su frente, y que él no se acordaba de nada“, agregó.

Además, el testimonio revela que antes de que la víctima denunciara el hecho, la exautoridad le envió un mensaje, preguntándole si estaba bien, ya que “estaba preocupado por ella”. No obstante, el mensaje no obtuvo respuesta.

26 de septiembre: “Quiso pasar desapercibido”

Posteriormente, el jueves 26 de septiembre, la familia de la denunciante viaja a Santiago tras conocer los hechos, para saber en qué estado se encontraba.

En esa instancia, la denunciante le cuenta a su madre, padre y hermano detalles de la reunión en el Restaurante Ají Seco.

“Ella cuenta que cuando llegó el subsecretario, iba como disfrazado, tenía un jockey color negro, andaba con una casaca negra, y gafas negras grandes, no parecía él”, explicó la mujer.

Además, precisó que al interior del local, Monsalve se habría cambiado los lentes, pero “en ningún momento se sacó el gorro, por lo que presumo que él siempre quiso pasar desapercibido“.

“Se obsesionó con mi hija”

La madre de la víctima también manifestó que, a su juicio, el exsubsecretario “se obsesionó con mi hija y que al salir de su hotel ya iba pensando en hacerle algo“.

“De hecho, como es médico, me imagino que sabe cómo drogar a alguien, porque mi hija se borró por completo y no recuerda qué fue lo que ocurrió”, añadió en la misma línea.

En paralelo, la mujer detalló que su hija le había contado que Monsalve “la miraba mucho en las reuniones”.

“Ella pensaba que él la miraba porque pensaba que estaba cansada y que él ya le tenía buena, incluso le subió el sueldo, pero que ella debía acompañarlo a todas las reuniones, era como ser una especie de secretaria de él”, sostuvo.