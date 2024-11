25 mails, imágenes no solicitadas y acoso laboral: La cronología y principales declaraciones de la denuncia contra el Presidente Boric

La acción judicial, que acusa un actuar ocurrido hace cerca de una década, fue interpuesta hace un mes e ingresada a la Fiscalía Regional de Magallanes. Autoridades del Gobierno, fiscales y abogados se han referido al tema. Revisa todos los detalles aquí.

Este lunes se dio a conocer la existencia de una denuncia contra el Presidente Gabriel Boric por la “difusión de registros de imágenes privadas” en contra de excompañera de trabajo del mandatario, cuando este se encontraba desarrollando su práctica profesional.

La acción judicial, que acusa un actuar ocurrido hace cerca de una década, fue interpuesta hace un mes e ingresada a la Fiscalía Regional de Magallanes.

La cronología de una denuncia |Inicios de agosto de 2013

El primer contacto del que se tiene registro ocurrió el 3 de agosto de 2013, cuando la denunciante contactó vía mail al mandatario y le hizo un breve comentario sobre la cercanas elecciones presidenciales.

“Estuve viendo tu Twitter, yo no tengo cuenta la verdad y me atrevo a darte consejo. No digas aún por quién vas a votar en las presidenciales. Sé que tienes a Matthei descartada, yo también”, decía el escrito.

La mujer habría compartido un espacio laboral de carácter horizontal en el que habrían convivido brevemente. Sin embargo, no hay evidencias tangibles de dichas interacciones además de los correos.

Boric, quien en ese entonces ostentaba en su currículum haber sido dirigente estudiantil cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (2011-12), realizaba su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Punta Arenas.

Dos meses después, el 22 de octubre de 2013, la denunciante vuelve a contactarlo, esta vez para entregarle su apoyo en la candidatura a diputado por la Región de Magallanes que había anunciado a principios de junio del mismo año.

“La verdad es que me dan ene ganas de apañarte físicamente en la campaña, pero acá mis viejos me exigen que estudie y que termine todo. Que ande todo bien, cuenta conmigo para lo que sea, por Facebook y espiritualmente tienes todo mi apoyo y te cuento que no voy a votar por ningún presidente, solo por ti, ja, ja, ja. Veo que eres buena persona y que hay Dios en tu corazón y como te dije antes, sería piola juntarse a conversar un día, ya te di mi teléfono, si acá a mis viejos les digo que salgo a ayudarte, me van a castigar porque todavía lo hacen diciéndome que termine de estudiar para que me vaya de la casa. Hace 10 años me vienen diciendo lo mismo, éxito en todo, besos”, decía el mensaje.

El mismo 22, Boric dio una de las pocas respuestas a los mensajes de su ahora denunciante: “Muchas gracias por tu correo y la confianza, pero hay algo que no entiendo. ¿Quién es Rodrigo, lo conozco?”.

A la hora de publicación de esta noticia, aún no se tiene información de quién es el Rodrigo al que el presidente hace referencia.

Sin ahondar en lo del nombre, la denunciante nuevamente contacta por mail a Boric el 25 de octubre de 2013, ahora comunicándole que la habían echado de su casa y que le agradecería mucho si es que le da algún dato de trabajo: “Tú tienes contactos”, le dijo.

Sin recibir respuesta, la denunciante manda otro correo: “Suman y siguen. Beso. ‘El truco está en asfixiar al príncipe hasta que se ponga azul‘”, sin elaborar o ahondar en de dónde proviene la cita o a propósito de qué la sacó a colación.

En noviembre, cerca de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la denunciante le desea suerte a Boric y este le responde escuetamente.

El 11 de noviembre de 2013, la denunciante retomó sus mensajes:

“Para que sepas de nuevo me hackearon Facebook, no puedo enviarte mensajes, no puedo enviarte mensajes ni poner me gusta ni comentar. ¿Será envidia? Tendría que amargarme? No es cierto? En mi información en Facebook está clarito a quien apoyo. Que ande todo bien, espero que después de las elecciones, ganes o pierdas, te hagas un tiempo para conversar de la vida. Beso”.

Boric respondió el día siguiente (12 de noviembre de 2013)

Boric solo respondía escuetamente a algunos de sus correos. Sin embargo, el tono de los correos recibidos cambió desde diciembre de 2013.

El 10 de diciembre, la mujer le escribe: “Cuando quieras me llamas y me voy contigo a donde quieras. No aguanto más vivir con mis papitos. Se van a vivir a Viña y de viaje en auto, no aguanto, me muero. Me llamas por fa?”.

La escueta respueta de Boric fue: “???“. El ex dirigente estudiantil, y actual parlamentario electo por la Izquierda Autónoma, detalló ese misma día los proyectos que tiene para descentralizar el poder en el país. 2014 Posteriormente, el 25 de febrero de 2014, la denunciante le escribió: “Yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor. Pero, no crees que ya es suficiente de seguir maltratándote por los que no quieren creer. ¿No podemos ser felices, juntos en este planeta? Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor. No me dejes, yo quiero vivir contigo. Estar en la casa, como siempre he querido. Te amo“. Luego de enviar otro correo ese mismo día, nuevamente recibió otra respuesta breve de Boric: “???“. El 27 de febrero la mujer le envió en un correo: “Nunca te abortaría, si antes nos hicieron daño, culpa nuestra no fue. Siempre tienes mi vida a tu disposición, te amo más que a nadie en el universo, si nos hacen daño, culpa de nosotros no va a ser. Mi voluntad nunca ha sido en tu contra, son otros los seres que planean quitarnos de nuevo la vida. Allá ellos con su voluntad. Omite correos que te envié antes, por favor. Todos mis sacrificios han sido siempre para ti y espero seguir haciéndolo así, si tú me dejas, eres el único Dios que existe“. Ese día, se le envió un correo de respuesta automática a la mujer dado que Boric estaba sin señal. Pero el 28 de febrero, él le responde: “(nombre de la denunciante) no entiendo nada“. Según los correos enviados por la defensa del mandatario, esta sería la última vez que Boric le respondió a la mujer. El 11 de marzo, Boric se impuso en el difícil sistema binomial de elección del Congreso y asumió como diputado de la República, por la Región de Magallanes.

El envío de imágenes explícitas a Boric

El 26 de abril se produce un hecho relevante, dado que ese día le envía siete fotos de carácter explícito a Gabriel Boric.

En el correo adjunto, la mujer le escribe:

“Conste que soy tu fan number one. Y eres mi ídolo number one. Y que me estoy muriendo de amor. Pero no importa, yo puedo esperar. Te dejo mi celu porsiaca: XXXXX. Besitos de amor para ti y que ande todo bonito. Deséame lo mismo, ya? PD: no le muestres las fotos a nadie más ya? Son solo para ti, es la primera vez que me expongo tanto para alguien. Como dice la canción de Los Tres, love for ever and ever, mejor no peliemos y amémonos eternamente, please. Lindo hermoso tú, el mejor rey (muchos corazones)”.

Otro cambio de tono

El 24 de mayo, la denunciante vuelve a cambiar su tono contra Boric. Ese día le indica que

“si no encuentro un trabajo la semana que viene, adiós mundo. Yo no voy a volver ni a Punta Arenas ni a Magallanes, no tengo hijos por lo demás”.

Añadió también:

“Gracias por arruinar mi vida, maldito desgraciado“,

25 de mayo le vuelve a escribir:

“Antes de ser solidario con los vagabundos, podrías devolver la plata que gasté en ir a verte. En total, $450.000. Dígnate a eso por lo menos”.

El 11 de julio, la mujer vuelve a cambiar nuevamente el tono y lo acusa de haberla manipulado:

“había caído en una manipulación de tu parte. Cometí un tremendo error en enviarte fotos mías. Solo lo había hecho con mis expololos. Bórralas y además te prohíbo que las muestres a otras personas. Te escribo esto para que quede prueba, ante posible extorsión tuya, o vea que lo publicaste, se la mostraste a otra persona o aún no las borras, por posible juicio, si veo que es necesario”.

Septiembre / octubre de 2024 – La mujer interpone una denuncia

Tras más de 10 años sin contacto, el 6 de septiembre de 2024, la misma mujer ingresó una denuncia en Fiscalía denunciando “difusión de registros de imágenes privadas” por parte del mandatario en su contra.

Luego, el 9, fue pesquisada pero aún no dada a conocer al mismo Boric.

La denuncia fue informada a la fiscalía adjunta el 12 de septiembre y luego comunicada a la fiscalía regional el 17 del mismo mes.

Es recién el 24 de septiembre que se hace la entrega de la copia de la denuncia, con los detalles a solicitud por los conductos legales (antes no se tenía conocimiento del contenido).

El 26 de septiembre, se enteran de la denuncia el Presidente y sus asesores. Para el 14 de octubre ya estaba enterado el comité político.

“Después de varios correos solicitando audiencia, recién el 20 de octubre (casi un mes después) se concede la audiencia con la fiscalía nacional y el 22 se realiza. Ese mismo día se entrega copia de todos los antecedentes para facilitar la investigación los correos electrónicos y demás”, detalló la ministra.

25 de noviembre de 2024 – El Gobierno hace pública la denuncia

La noche del lunes 25 de noviembre, el Gobierno decidió dar a conocer la existencia de la denuncia en contra del Presidente, dos meses después de haberse enterado de la acción judicial.

A través de un comunicado, la defensa de Boric, liderada por el abogado Jonatan Valenzuela, detalló que “entre julio de 2013 y julio de 2014, Gabriel Boric Font fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer, mayor de edad, que conoció a mi representado en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas”.

“Se le enviaron 25 correos desde distintas direcciones de emails por parte de la misma persona, incluyendo en uno de ellos el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito”, añadió la misiva.

En ese sentido, indicaron que “la denuncia fue ingresada a la Fiscalía Regional de Magallanes, citando una supuesta difusión de registros de imágenes privadas y una falta de acoso sexual del artículo 494 del Código Penal, que jamás ocurrió“.

“La primera instrucción que recibí de mi representado fue la de entregar todos los correos que la remitente envió y los antecedentes necesarios para el oportuno esclarecimiento de los hechos a la Fiscalía”, aseguraron.

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, confirmó la información difundida, asegurando que “efectivamente existe una causa penal que se encuentra desformalizada, con diversas diligencias pendientes”.

26 de noviembre – Gobierno sale a aclarar la situación

A las 07:00 horas del martes 26, el abogado del presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, se refirió a la denuncia presentada en contra del mandatario por presunto “acoso sexual” y “difusión de registros de imágenes privadas”.

En un punto de prensa a afueras de su casa, Valenzuela partió señalando que desde julio del 2013 y hasta 2014, el Presidente “fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido ahora, con un nuevo episodio, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes el 6 de septiembre del 2024”.

“Quisiera ser muy enfático y claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente”, complementó el abogado.

Valenzuela aseguró que la denunciante y el mandatario no han tenido ningún contacto desde julio del 2014. “Desde el primer momento, el presidente ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos. Tanto es así que el 22 de octubre me entrevisté con el fiscal regional de Magallanes y le hice entrega de copia de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores”.

Vallejo sale a aclarar

A eso de las 11:15 horas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo un punto de prensa para aclarar los detalles que rodeaban la denuncia que recibió el Presidente de la República. Además de detallar la ruta que tomó la denuncia en contra del mandatario.

Consultada por si el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, cuyo caso que explotó el pasado 17 de octubre, estaba al tanto de la situación, Vallejo aseguró que “no”. Ante la pregunta de si un caso incidió en el otro, la secretaria de Estado expresó que “no son incomparables”.

La ministra también confirmó que, tras la declaración pública por parte de Valenzuela, el fiscal se puso en contacto inmediato con la defensa.

Sobre el tiempo tomado entre la toma de conocimiento y el comunicado, Vallejo indicó que fue “bajo la recomendación del propio abogado y como lo ha señalado, esto se decidió hacer público el día de ayer después de un mes del último contacto con la Fiscalía”.

“Estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El Presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia”, señaló.

“Queremos destacar también que es recurrente que personas expuestas públicamente tengan, o tengamos, tipos de acoso mediante redes sociales, correos electrónicos o de otra índole y no todas siempre se denuncien, pero son recurrentes”, añadió.

Cuando se le preguntó por si la decisión de hacerla pública fue motivada por un ánimo de transparencia o como estrategia judicial, Vallejo expresó que “un poco de ambas”.

La denunciante tiene libertad vigilada

En horas de la tarde del mismo martes, The Clinic accedió a información sobre el perfil de la denunciante.

El medio dio cuenta de que la mujer registra al menos cuatro procesos judiciales en los últimos tres años.

El último hecho por el que compareció ante la justicia ocurrió el pasado 9 de noviembre -poco más de dos meses después que denunciara al mandatario- en una estación Copec de camino Troncal N°1833, en Villa Alemana.

En dicha ocasión, según lo consignado por el Ministerio Público, la mujer “sacó un cuchillo con el cual amenaza a las dependientes del local y sustrae dinero de la caja registradora y especies, siendo siempre filmada por cámaras de seguridad, lo que permitió a Carabineros la detención en su mismo domicilio“.

Otro hecho ocurrió 20 días después que interpusiera la denuncia, en el que enfrentó una causa por el delito de amenazas simples y desórdenes públicos.

Esa jornada, la denunciante del Mandatario estaba en su departamento, momento en el que -aparentemente bajo la influencia del alcohol– realizó desórdenes.

Los vecinos llamaron a Carabineros luego que acusaran que estaba lanzando objetos desde su balcón hacia el estacionamiento de autos y que además escuchaban gritos de una menor de edad desde el departamento.

Posteriormente, cuando llegó al lugar Carabineros, la mujer les dijo insultos y les dijo “pacos, valen caca. Si siguen tocando la puerta les voy a sacar la con…“. Luego que la Fiscalía haya permitido forzar el ingreso al domicilio, fueron golpeados por la denunciante.

Otra causa ocurrió en enero pasado, cuando enfrentó a la justicia por amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

Luego que su expareja concurriera a su domicilio, la denunciante le dijo a él que “te voy a hacer cagar. Te voy a matar“, tras lo cual fue detenida por personal policial.

Finalmente, tuvo una última causa en 2021, cuando se le imputó el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar. Por dicha causa, la mujer tuvo que tener sesiones de salud mental ordenadas por el tribunal.

Valencia descartó hacerse cargo de la causa

Considerando que en casos que involucran a personas de alta connotación social u autoridades de Gobierno es usual que las causas sean asumidas por el máximo persecutor del país, se le consultó al fiscal nacional Ángel Valencia si este sería una de aquellas instancias.

A pesar de que la denuncia involucra al jefe de Estado, el fiscal nacional detalló que se decidió que la causa no quedara a su cargo.

“En su momento evaluamos la situación y decidimos que no era necesario asumir directamente el caso desde la Fiscalía Nacional“, indicóLuego explicó que esto se debe a “razones internas que no tenemos la obligación ni la necesidad de compartir públicamente“.

Finalmente, Valencia destacó que, por el momento, y con los antecedentes disponibles hasta la fecha, la investigación continúa bajo la responsabilidad de la Fiscalía Regional de Magallanes.