WOM Chile concreta acuerdo de reestructuración financiera con grupo de tenedores de bonos

La compañía presentó un plan que incluye inyección de capital, valoración de US$ 1.600 millones, reducción de deuda y una propuesta integral para acreedores.

WOM Chile comunicó que llegó a un acuerdo de reestructuración financiera con un grupo de tenedores de bonos representado por el denominado Ad Hoc Group (AHG), que posee aproximadamente el 60% de los bonos no garantizados emitidos por la compañía. El entendimiento se formalizó mediante la firma de un Plan Sponsor Agreement (PSA) y un Backstop Commitment Agreement (BCA), sujetos a la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.

El plan contempla un valor de la empresa de US$ 1.600 millones, una inyección de capital por un total de hasta US$ 500 millones y la emisión de nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030. Estas acciones buscan dar respaldo financiero a la compañía, incluyendo el despliegue pendiente de su proyecto 5G y otros aspectos de su plan de negocios.

Los tenedores de bonos no garantizados y acreedores no garantizados elegibles tendrían la opción de optar por una “compensación no Monetaria”, recibiendo nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030, la totalidad de las acciones ordinarias antes de la dilución por la Oferta de Valores y el Plan de Incentivos para Ejecutivos, además de derechos para participar en la referida oferta.

Adicionalmente, los acreedores no garantizados podrían elegir entre recibir su participación proporcional de la “compensación no monetaria” o una cantidad equivalente en efectivo, con un fondo de hasta US$ 70 millones disponible para estos casos. El pago en efectivo del financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) alcanzaría los US$ 210 millones, mientras que la reducción neta de la deuda se proyecta en aproximadamente US$ 650 millones.

El CEO de WOM Chile, Martín Vaca Narvaja, señaló que este acuerdo, alcanzado a ocho meses de iniciar el proceso bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, busca establecer condiciones favorables para reducir la deuda y obtener recursos financieros que permitan la continuidad operativa.

“Hoy se marca un hito muy importante en el proceso de reestructuración de WOM. Me enorgullece anunciar que, a ocho meses de acogernos al Capítulo 11, alcanzamos un acuerdo con el Ad Hoc Group sobre los términos de una reestructuración financiera para la compañía”, señaló. “Este acuerdo también establece un camino claro para reducir nuestra deuda, financiar completamente nuestro plan de negocios, incluyendo el despliegue restante del proyecto 5G, y una recuperación significativa para los acreedores no garantizados”, agregó.

Asimismo, informó la presentación de las mociones ante el Tribunal de Quiebras y proyectó una salida del concurso a principios de 2025, sujeta a las aprobaciones legales correspondientes.

“Estamos muy entusiasmados con el futuro de WOM y honrados por el apoyo del Ad Hoc Group. De acuerdo a lo que establece el proceso de Chapter 11, ya hemos presentado la solicitud de aprobación de la operación ante el Tribunal de Delaware y esperamos, de acuerdo a lo planificado, lograr una salida exitosa del concurso a principios de 2025”, cerró Vaca Narvaja.