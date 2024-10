Tasa de victimización anota leve baja y se sitúa en 59,6%, pero continúa muy por sobre niveles prepandemia

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, manifestó que hay preocupación por las cifras y que "no nos dan para celebrar, si bien hay una leve baja, creo que hoy día preocuparnos de los 10 puntos por sobre lo que teníamos antes de la pandemia, es lo que nos tiene que mantener con foco en la agenda de seguridad".

Un 59,6% de locales comerciales fueron víctimas de un delito durante el primer semestre de 2024, de acuerdo a datos de la Encuesta de Victimización, elaborada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

De acuerdo el organismo, 6 de cada 10 locales entrevistados, declararon haber sido víctimas de algún delito entre enero y julio de este año. Si bien se señaló que la cifra anota una leve baja, aún está muy encima de los niveles previos a la pandemia.

Sobre ello, el presidente de la CNC, José Pakomio, manifestó a CNN Chile que hay preocupación por las cifras y que “no nos dan para celebrar, si bien hay una leve baja, creo que hoy día preocuparnos de los 10 puntos por sobre lo que teníamos antes de la pandemia, es lo que nos tiene que mantener con foco en la agenda de seguridad”.

Principales resultados

El sondeo se realizó entre el 22 de julio y el 21 de agosto a 1.208 recintos comerciales en Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Gran Santiago, Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

El resultado dio cuenta de que la taza de victimización se ubicó en 59,6%, por debajo del 63,4% dado a conocer en la medición anterior. Los niveles prepandemia marcaban una tasa de victimización de 49,6%.

División por rubro

Por rubro, la CNC dio a conocer que el retail (tiendas por departamentos, supermercados y farmacias) ha sido el más victimizado con una tasa de 90,8%. También se encuentran otros minoristas, que marcaron una disminución (59,4%) y hoteles y restoranes (52,9%).

En tanto, el sector de compra y venta de autos, empresas de logística y estaciones de servicio evidenciaron un aumento significativo (65,6%).

Domina el robo “hormiga”

El delito y/o falta que ocurre con mayor frecuencia es el robo “hormiga” (27,3%). Lo sigue daños materiales al local -incluye incendios, destrozos, rayados y otros- (24,7%) y hurto (22,5%).

También se encuentran robo de accesorios de vehículo comercial (12,7%), delito económico (11,2%) y robo de mercancía en ruta (7,1%).

En tanto, el robo con violencia afectó a un 5,7% de los encuestados y el robo de vehículos de uso comercial a un 4,3%.

Víctimas no denuncian

Desde el organismo subrayaron que de aquellas personas que fueron victimizadas, un 61,8% no denunció ningún delito, entre los que destacan otros minoristas (64,7%).

En cuanto a ciudades, Concepción, Talcahuano y Temuco destacan en las que no denuncian.

En tanto, quienes denunciaron al menos una vez, frente a la pregunta sobre si obtuvieron los resultados que esperaban, un 82,1% respondió que no, mientras solo un 11,1% respondió afirmativamente.

De acuerdo a la CNC, las principales barreras que frenan las denuncian son la no confianza en la eficacia de la denuncia (66,1%), por ser un robo de bajo monto (47,7%) y por ser un trámite engorroso (45,5%). Luego le sigue que no denuncian por no tener pruebas (25%) y por falta de tiempo (25,6%).