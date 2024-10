Papa John’s sale de su complejo momento en Chile: Logra pagar deudas y culmina su reorganización judicial

El empresario Nicolás Ibáñez cerró el pago anticipado de todas las obligaciones financieras de la empresa por lo que el holding Drake Food Services International no deberá dejar de ser el controlador de la compañía.

El empresario Nicolás Ibáñez realizó una sorpresiva jugada durante los últimos días en relación con la cadena de comida rápida Papa John’s.

De acuerdo a lo reportado por Diario Financiero, Ibáñez cerró el pago anticipado de todas las obligaciones financieras de la empresa, por lo que culminó el proceso de reorganización judicial por el que atravesaba.

Papa John’s y el término de su reorganización judicial

Por dicho motivo, a pesar que Drake Food Services International (DFSI) -holding ligado a Ibáñez- debía dejar de ser el controlador de la compañía antes del 10 de noviembre, dicha obligación quedará sin existencia.

Según el citado medio, las deudas de Papa John’s Chile llegaban a $62 mil millones, de las cuales $53 mil millones correspondían a deuda con distintas entidades bancarias.

En este contexto, el empresario habría efectuado un pago en torno a los US$ 57 millones. Además, se relató que la venta de la compañía no se ha descartado completamente aunque no debería ocurrir un cambio de propiedad en el corto plazo.