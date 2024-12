Nuevas medidas del SII: ¿Quiénes podrán pedir facturas a partir de marzo?

El organismo, con el fin de enfrentar la evasión tributaria, estableció nuevas reglas para los contribuyentes. Revisa aquí las condiciones para quienes utilicen facturas en sus compras.

Aún falta mucho para marzo, pero es importante prepararse para ciertos cambios, entre ellos, la restricción en la emisión de facturas en supermercados y restaurantes.

Según el análisis del Servicio de Impuestos Internos (SII), esta práctica se ha convertido en un canal de evasión tributaria, ya que el beneficio de devolución del IVA está siendo utilizado de manera inadecuada por algunos contribuyentes.

¿En qué consiste la medida?

A partir del 1 de marzo, solo se podrán emitir facturas para transacciones que involucren bienes o servicios directamente relacionados con el giro o actividad económica del comprador.

Es decir, quien solicite una factura deberá presentar su cédula RUT electrónica, que certifique su autorización y registro para portar y utilizar esta herramienta tributaria.

Además, será necesario presentar el carnet de identidad e indicar el motivo del consumo, el cual deberá quedar explícitamente detallado en la factura.

“La empresa tiene que decir: ‘Mire, si yo no compro estas cosas, va a haber tal problema en la empresa, y a la empresa no le va a ir bien’. Entonces, es la empresa la que tiene que explicar por qué, y si es razonable no va a tener problemas”, explicó Javier Etcheberry, director del SII.

Los supermercados y restaurantes deberán implementar procedimientos de control interno para garantizar que solo se emitan facturas cuando se cumplan los requisitos. Asimismo, serán los establecimientos los encargados de informar a sus clientes sobre estas restricciones.

Aquellos que incumplan la resolución arriesgan multas de entre el 50% y el 500% del monto de la operación, con un máximo de 40 UTA, es decir, más de 32 millones de pesos. También podrían enfrentarse a la clausura de hasta 20 días.

En el caso de los supermercados, si cuentan con más de 10 cajas, solo el 10% de estas podrá emitir facturas. Si tienen menos de 10 cajas, solo una estará habilitada para ello.

Por ahora, se reforzarán las fiscalizaciones en restaurantes y supermercados, pero el siguiente rubro en la lista serán las estaciones de servicio.