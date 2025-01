Economista David Bravo llama al Congreso a apoyar la reforma de pensiones: “No debemos dejar que la discusión se la lleven los extremos”

Al respecto, consultado por si se debe apoyar dicho acuerdo, Bravo fue enfático: "Sí, definitivamente sí y lo digo con bastante seguridad".

El destacado economista David Bravo conversó con Agenda Económica y abordó el acuerdo entre el gobierno de Gabriel Boric y Chile Vamos en torno a la reforma de pensiones.

En concreto, se acordó que un 4,5% de la cotización adicional se destine directamente a las cuentas individuales, y que exista una cotización de 4% al Seguro Social, que se destinará al llamado Fondo Autónomo de Protección Previsional.

Al respecto, consultado por si se debe apoyar dicho acuerdo, Bravo fue enfático: “Sí, definitivamente sí y lo digo con bastante seguridad. Creo que acá tuvimos la ventana de oportunidad que necesitábamos para que hubiera una reforma de pensiones. Esta es la ventana, la estamos tocando en este minuto, no está garantizado porque se tiene que materializar un acuerdo en el Senado, y en el Congreso no hay tiempo para discutir, para hacer puntos, diferenciadores. Hay muchos temas que no están, pero lo que está nos permite dar un paso adelante, esta es la oportunidad que tenemos”.

“Yo pienso que hay que tomarla (la oportunidad), los principios relevantes están: seis puntos van a básicamente ir a cuentas individuales, en ese sentido las pensiones futuras van a recibir un influjo importante es parte del problema que necesitamos, pero también vamos a abordar algunos de los problemas, no todos los problemas”, agregó.

El destacado economista, expresidente comisión presidencial de 2015 por pensiones, afirmó que “me habría encantado y puedo hacer el listado la jubilación, un montón de otras cosas yo creo que no deberíamos dejar que la discusión en este minuto se la lleven los extremos, los extremos no van a querer que haya acuerdo van a ensalzar la diferencia, y creo que este es el momento de mostrar que hay un acuerdo. Porque creo que es muy importante porque hemos tenido muchos fracasos hacia atrás y porque creo que un acuerdo en la reforma de pensiones nos puede dar como el impulso para los muchos otros acuerdos que necesitamos, no solo en pensiones”.