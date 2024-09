200 elefantes serán sacrificados para alimentar a personas hambrientas en Zimbabue

(CNN) – Zimbabue autorizó una matanza masiva de elefantes para alimentar a los ciudadanos hambrientos a causa de la peor sequía de las últimas décadas.

Con casi la mitad de la población del país en riesgo de hambruna aguda, “nuestro objetivo es sacrificar 200 elefantes”, declaró este lunes a CNN Tinashe Farawo, portavoz de la Autoridad de Parques y Vida Silvestre de Zimbabue.

La medida se produce después de que Namibia decidiera sacrificar elefantes y otros animales salvajes para mitigar la inseguridad alimentaria provocada por una prolongada sequía. Los sacrificios han suscitado las críticas de activistas por los derechos de los animales y conservacionistas.

Según Farawo, Zimbabue alberga más de 84.000 elefantes, aproximadamente el doble de su “capacidad de 45.000”.

La población de elefantes de Zimbabue es la segunda mayor del mundo, solo superada por la de Botswana.

La ministra de Medio Ambiente del país, Sithembiso Nyoni, declaró a los parlamentarios la semana pasada que “Zimbabwe tiene más elefantes de los que necesitamos y más elefantes de los que nuestros bosques pueden albergar”.

Añadió que la sobrepoblación de elefantes “provoca falta de recursos” para su sustento, lo que alimenta los conflictos entre humanos y fauna salvaje en el país.

“Estamos debatiendo con la Autoridad de Parques y Vida Silvestre de Zimbabwe y con algunas comunidades hacer lo mismo que ha hecho Namibia: contar los elefantes, movilizar a las mujeres para que tal vez sequen la carne y la envasen para que llegue a algunas comunidades que necesitan proteínas”, explicó Nyoni.

“Cuando hay una sobrepoblación de animales salvajes en un parque específico, entonces intentarán salir del parque en busca de otros recursos como agua o vegetación. Cuando eso ocurre, entran en contacto con los humanos y empiezan los conflictos”.

En Namibia, el mes pasado se autorizó el sacrificio de 700 animales salvajes, entre ellos elefantes, y la distribución de su carne entre personas que sufren inseguridad alimentaria.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Turismo de Namibia, ya se han sacrificado más de 150 animales y se han repartido más de 56.700 kilos de carne.

Zimbabue y Namibia son solo dos de los muchos países del sur de África que sufren una grave sequía causada por El Niño, un patrón climático natural que ha producido muy pocas precipitaciones en la región desde principios de año. Estos países también son vulnerables a sequías agravadas por el cambio climático.

Farawo, portavoz de la Autoridad de Parques, declaró a CNN que el sacrificio comenzará una vez que las autoridades completen el papeleo necesario.

“Estamos haciendo el papeleo (…) para poder empezar lo antes posible”, dijo, y añadió que la matanza prevista se centraría en zonas con una gran población de elefantes.

Los sacrificios de elefantes propuestos en Zimbabwe y Namibia han sido duramente criticados.

“Hay que poner fin al sacrificio de elefantes”, afirmó en un mensaje en X Farai Maguwu, que dirige el grupo de defensa Center for Natural Resource Governance, con sede en Zimbabwe.

“Los elefantes tienen derecho a existir”, escribió, y agregó que “las generaciones futuras tienen derecho a ver elefantes en su hábitat natural”.

Culling of elephants must be stopped. Some are eying an opportunity to sell ivory, illicitly – what with these private jets flying out week in, week out. With the way minerals are being looted, soon we wont have any elephant to talk about. Hands off our wildlife!

— Farai Maguwu (@FMaguwu) September 15, 2024