La mañana de este miércoles, el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, tildó al mandatario de Rusia Vladímir Putin de nazi tras atacar diferentes zonas de Ucrania durante la noche del martes.

En el marco del Día de la Victoria aliada sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial que se celebra cada 8 de mayo, Zelensky emplazó al presidente ruso: “El nazi Putin lanzó un ataque masivo con misiles contra Ucrania”.

A través de su cuenta de X, Zelensky dijo que Rusia atacó con más de 50 misiles y más de 20 drones “shaled” diferentes infraestructuras de Lviv, Vinnytsia, Kiev, Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia e Ivano-Frankivsk.

En esa línea, el mandatario publicó otro tweet en el que expresó que “el nazismo de Putin, como el de Hitler, quiere que sus fronteras no terminen en ninguna parte. Sin embargo, hay y habrá una línea que los nazis rusos no podrán cruzar”

Putin's Nazism, like Hitler's, wants its borders to end nowhere.

However, there is and will be a line that Russian Nazis will be unable to cross. This is the courage of everyone who stands up to evil. This is the determination of everyone who stops the ruins and saves people… pic.twitter.com/tomoK1p3SK

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2024