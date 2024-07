Zelensky felicita a Trump por su nominación a candidato: Republicano prometió una negociación y el “fin de la guerra” en Ucrania

(EFE) – El exmandatario y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que habló con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y prometió que si gana las elecciones de noviembre próximo habrá una “negociación” entre Ucrania y Rusia para el “fin de la guerra”.

En su cuenta de Truth Media, Trump describió la llamada telefónica como “muy buena” y aseguró que Zelensky lo felicitó por su reciente nominación como candidato republicano, que condenó el intento de asesinato que sufrió en un mitin el pasado sábado y que destacó el “espíritu de unidad” de los estadounidenses.

“Aprecio que el presidente Zelensky se comunique (conmigo) porque yo, como próximo presidente de Estados Unidos, traeré paz al mundo y pondré fin a la guerra que ha costado tantas vidas y devastado a incontables familias inocentes”, dijo Trump sobre la guerra iniciada cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

“Ambas partes serán capaces de juntarse y negociar un pacto que termine con la violencia y allane un camino adelante hacia la prosperidad”, prometió el exmandatario.

Esta ha sido la primera conversación entre los dos líderes políticos desde que Trump dejó la Casa Blanca en 2021 y supone también su primer contacto después de que el expresidente aceptara el jueves su nominación como candidato presidencial en la Convención Nacional Republicana (CNR).

Zelensky, por su parte, indicó en su cuenta de X que en la llamada con Trump señaló el apoyo “vital” de ambos partidos y ambas cámaras legislativas en Estados Unidos, y expresó su agradecimiento por la ayuda del país destinadas a mejorar sus capacidades para “resistir el terrorismo ruso”.

“Hemos acordado con el presidente Trump tratar en una reunión personal qué pasos pueden llevar a una paz justa y verdaderamente duradera”, agregó el presidente ucraniano.

I spoke with @realDonaldTrump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future.

I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024