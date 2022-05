(CNN) – El máximo dirigente chino, Xi Jinping, lanzó la advertencia más contundente hasta el momento contra todo aquel que cuestione la política de cero-COVID del país, ya que los estrictos y frecuentes cierres alimentan el descontento público y suponen un golpe devastador para la economía china.

En una reunión presidida por Xi este jueves, el Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista se comprometió a “adherirse inquebrantablemente a la política general de ‘cero-COVID dinámico’, y luchar resueltamente contra cualquier palabra y acto que distorsione, dude o niegue las políticas de prevención de epidemias de nuestro país“.

Lee también: Detienen a pasajero de United Airlines que abrió la puerta de emergencia y se deslizó sobre el ala del avión

Esta es la primera vez que Xi, que según los medios de comunicación estatales pronunció un “importante discurso” en la reunión, hace comentarios públicos sobre la batalla de China contra el COVID-19 desde que estalló el furor público por el duro cierre de Shanghái.

“Nuestra estrategia de prevención y control está determinada por la naturaleza y la misión del partido, nuestras políticas pueden resistir la prueba de la historia, nuestras medidas son científicas y eficaces”, dijo el comité de siete miembros, según la agencia de noticias gubernamental Xinhua.

“Hemos ganado la batalla para defender Wuhan, y sin duda podremos ganar la batalla para defender Shanghái“, dijo.

El Comité Permanente también exigió a los cuadros una “comprensión profunda, completa y exhaustiva” de las políticas establecidas por la dirección central del partido.

“Debemos superar resueltamente los problemas de conciencia inadecuada, preparación inadecuada y trabajo insuficiente, y superar resueltamente el desprecio, la indiferencia y la autojustificación en nuestro pensamiento“, dijo.

Lee también: Corte Suprema de Estados Unidos podría anular el derecho al aborto, según borrador filtrado

Para los analistas que llevan mucho tiempo observando la política china, la severa advertencia es una señal de que ha habido un retroceso interno contra la política de Xi de cero-COVID desde dentro del partido.

“Este lenguaje debe leerse como una crítica directa a los líderes locales no especificados del partido que han cuestionado las políticas del centro, o que no han tenido suficiente éxito en su aplicación”, escribió David Bandurski, codirector del China Media Project. “Es difícil no oír en la frase sobre la ‘autojustificación’ la condena de los líderes de Shanghái, en particular”.