(CNN) – Un pasajero de United Airlines fue detenido este jueves por la mañana en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago después de abrir la puerta de un avión y salir al ala del aparato mientras estaba rodando.

“Un sujeto masculino estaba a bordo de un avión que se acercaba a la puerta cuando tiró de la salida de emergencia y salió al ala del avión“, según un comunicado del Departamento de Policía de Chicago.

“El sujeto luego se deslizó por el ala y cayó en el aeródromo“, agregó la policía.

Lee también: Corte Suprema de Estados Unidos podría anular el derecho al aborto, según borrador filtrado

El incidente ocurrió en el vuelo 2478 de United Airlines procedente de San Diego.

United Airlines señaló que el personal de tierra detuvo al individuo fuera del avión. Cuando el avión llegó a la puerta de embarque, todos los pasajeros desembarcaron de manera segura, según un comunicado de la aerolínea.

“La Policía de Chicago llegó y lo puso bajo custodia. Los cargos están pendientes”, dijo la policía.

@fly2ohare guy jumps out of my plane before we get to the gate. @united UA2478 pic.twitter.com/xgxRszkBfH

— MaryEllen Eagelston (@MEEagelston) May 5, 2022