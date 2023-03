(CNN) – El Vaticano ha firmado un acuerdo para devolver tres fragmentos de esculturas que han formado parte de la colección permanente de los Museos Vaticanos durante los últimos 200 años.

Funcionarios de la Santa Sede también han indicado un calendario para su repatriación a finales de este mes, según un comunicado de prensa. La medida podría aumentar la presión sobre el Museo Británico para que devuelva los mármoles del Partenón que tiene en su poder, después de que décadas de disputas con las autoridades griegas hayan dado señales de desembocar en un acuerdo en los últimos meses.

Las autoridades firmaron este martes la “donación” de los fragmentos de 2.500 años de antigüedad –que muestran las cabezas de un caballo, un hombre barbudo y un niño– en una ceremonia especial en el Vaticano a la que asistieron personalidades como Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos.

