(CNN) — El Departamento de Justicia de la administración Trump confiscó en secreto meses de registros telefónicos de cuatro reporteros del diario The New York Times como parte de una investigación de filtración, informó el periódico el miércoles.

La administración Biden reveló al periódico que el Departamento de Justicia de la administración Trump había confiscado casi cuatro meses de registros telefónicos en 2017 de los reporteros Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau y Michael Schmidt. Los funcionarios también tenían una orden judicial para confiscar los registros de correo electrónico del grupo sin contenido, pero no se obtuvieron registros, según el diario.

The New York Times dijo que el momento de los registros incautados y los reporteros involucrados en la investigación sugieren que la investigación de filtración involucró un informe del periódico del 22 de abril de 2017 sobre el manejo del ex director del FBI James Comey de diferentes investigaciones durante las elecciones de 2016.

“La incautación de los registros telefónicos de los periodistas socava profundamente la libertad de prensa“, dijo Dean Baquet, editor ejecutivo de The New York Times, al periódico en un comunicado. “Amenaza con silenciar las fuentes de las que dependemos para brindar al público información esencial sobre lo que está haciendo el gobierno”.

La noticia de los registros telefónicos incautados es solo la última revelación sobre las tácticas de mano dura de la administración Trump hacia las investigaciones de filtraciones que involucran a periodistas.

El Departamento de Justicia informó a la corresponsal de CNN en el Pentágono, Barbara Starr, en una carta del 13 de mayo, que los fiscales habían obtenido sus registros telefónicos y de correo electrónico durante dos meses, desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de julio de 2017. La carta listaba los números de la extensión de Starr en el Pentágono, la cabina de CNN en el Pentágono y los teléfonos móviles y domésticos de Starr, así como sus cuentas de correo electrónico del trabajo y personales.

Y a tres reporteros del Washington Post que cubrieron la investigación del FBI sobre Rusia se les dijo el mes pasado que en 2020 el Departamento de Justicia había obtenido sus registros telefónicos de 2017. En 2018, el Departamento de Justicia reveló que también había obtenido comunicaciones telefónicas y por correo electrónico de 2017 de reporteros de BuzzFeed, Politico y The New York Times que habían escrito historias sobre Rusia.

El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, dijo a CNN en un comunicado que “hoy, el Departamento de Justicia notificó a cuatro periodistas que obtuvo sus registros de llamadas telefónicas y buscó obtener registros de correo electrónico sin contenido de 2017 como parte de una investigación criminal sobre la divulgación no autorizada de información clasificada. Los registros en cuestión fueron buscados en 2020 bajo las regulaciones del Departamento que se aplican a los registros de miembros de los medios de comunicación, y los periodistas no fueron sujetos ni objetivos de la investigación”.

Agregó que los miembros de los medios de comunicación ahora han sido notificado en todos los casos de investigaciones de filtraciones que tuvieron lugar en 2019 y 2020 que involucran registros de reporteros.

El presidente Joe Biden le dijo a CNN el mes pasado que no permitiría que su Departamento de Justicia confiscara registros telefónicos o correos electrónicos de reporteros. Luego de una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en el Salón Este de la Casa Blanca, Biden le dijo a CNN: “Deberíamos absolutamente, positivamente – está mal, está simplemente, simplemente mal”, y agregó: “No permitiré que eso ocurra”.

Según las regulaciones del Departamento de Justicia, el departamento puede obtener en secreto los registros de los periodistas a través de una orden judicial, sin que los periodistas lo sepan. El departamento estableció pautas revisadas y un poco más estrictas para emitir citaciones a los medios durante la administración de Obama en 2015, y ordenó que el secretario de Justicia tuviera que autorizar las citaciones cuando se relacionaran con las actividades de recopilación de noticias de los periodistas.

Pero la política aún proporciona al secretario de Justicia y a otros altos funcionarios del departamento una amplia libertad para revisar comunicaciones de los periodistas y mantener el asunto en secreto inicialmente.

“El nivel de secreto es algo en lo que hemos estado muy concentrados durante años. Desde nuestra perspectiva, afecta el privilegio de la fuente del reportero y las protecciones para el reportero“, dijo Katie Townsend, directora legal del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, anteriormente a CNN. “Estas cosas se archivan de forma rutinaria y se sellan y se mantienen selladas y se mantienen selladas indefinidamente”.

En algunos casos, los miembros de los medios de comunicación son notificados antes de que se emitan las citaciones, lo que les da a las organizaciones de noticias la capacidad de luchar contra las citaciones en los tribunales.

Pero la política del Departamento de Justicia también permite que los fiscales obtengan comunicaciones de los periodistas sin su conocimiento a través de los tribunales, si el secretario de Justicia firma y el departamento determina que el caso cae bajo “medidas extraordinarias”, como daños a la seguridad nacional, y después de que se han hecho otros intentos razonables para obtener la información en otro lugar.

Jeremy Herb y Jessica Schneider de CNN contribuyeron a este informe.