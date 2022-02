(EFE) – El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó este lunes a los antivacunas y grupos radicales que desde hace diez días ocupan las calles que rodean el Parlamento canadiense de “bloquear” la democracia, a la vez que demandó el fin de la protesta.

Trudeau participó en la noche del lunes de un debate parlamentario de emergencia solicitado por el Nuevo Partido Democrático (NPD) para tratar la protesta que tanto el alcalde de Ottawa, Jim Watson, como el jefe de Policía de la capital canadiense, Peter Sloly, han calificado de “ocupación”.

Lee también: Declaran Estado de Emergencia en Ottawa por protestas contra medidas sanitarias

El primer ministro canadiense, en su primera aparición en la Cámara de los Comunes tras contraer el COVID-19 el 31 de enero, declaró durante el debate que “los canadienses tienen el derecho a protestar, a estar en desacuerdo con su Gobierno y a que sus voces se oigan“.

Sin embargo, añadió que no tienen el derecho a bloquear la economía, la democracia o las vidas diarias de otros ciudadanos. “Tiene que parar”, añadió tras señalar que la Policía de Ottawa ya ha sido reforzada con 300 agentes y que proporcionará los recursos que la ciudad necesite para responder a la situación.

Canadians have the right to protest, to disagree with their government, and to make their voices heard. We’ll always protect that right. But let’s be clear: They don’t have the right to blockade our economy, or our democracy, or our fellow citizens’ daily lives. It has to stop.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 8, 2022