En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr se refirió a la masiva manifestación de antivacunas en Canadá, protestas que se generaron luego de que se les exigiera a los camioneros la vacuna contra el COVID-19 al cruzar la frontera desde EE.UU. “Fueron a protestar a la capital, Ottawa. Trudeau ha dicho que no va a negociar y no va a recibir a los camioneros. Es un movimiento ruidoso, pero sin mucho respaldo”, expresó. “Esto no es meramente un tema de vacunas, sino que también -como en Europa- hay elementos que han politizado esta situación y que están empujando otros tipos de reivindicaciones, y en general, la extrema derecha ha tenido cierta participación”, zanjó.