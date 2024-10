¿Todo por los votos?: Donald Trump trabaja en un McDonald’s para burlarse de Kamala Harris

Una imagen inusual se vivió esta jornada en Estados Unidos. Esto ya que el expresidente Donald Trump llegó hasta un local de McDonald’s en Pensilvania para trabajar en él.

Es así como al actual candidato a la presidencia de Estados Unidos se le vio friendo papas fritas y entregando pedidos a diversos automovilistas.

Pero, ¿por qué Trump fue a trabajar a un McDonald’s? La razón -según detalló The Independent fueron los dichos de su contendora, Kamala Harris quien afirmó que cuando estaba en la universidad trabajó como cajera y friendo papas en uno de estos locales. Dicha afirmación fue desmentida, sin pruebas, por Trump, quien llegó al local para burlarse de Harris.

Ian Sams, portavoz de Harris, dijo este domingo -según consignó Infobae– que Trump miente por desesperación: “Él no puede entender lo que es tener un trabajo de verano porque le dieron millones en bandeja de plata y luego los desperdició”, indicó.

President @realDonaldTrump ’s first day of work at McDonald’s! 🍟🇺🇸 pic.twitter.com/182LAiP8Uk

President @realDonaldTrump meeting some incredible people in the McDonald’s Drive Thru line! 🍟🇺🇸 pic.twitter.com/9FqQh4G7Uq

— Margo Martin (@margommartin) October 20, 2024