(CNN) – Una noche de fiesta en South Street en Filadelfia se volvió caótica durante este fin de semana: varios hombres armados abrieron fuego contra una multitud, dejando tres muertos y 11 heridos.

Cuando el sonido de los disparos se desvaneció el sábado por la noche, el popular distrito de entretenimiento estaba lleno de casquillos de bala. “Había cientos de personas disfrutando de South Street, como lo hacen todos los fines de semana, cuando estalló este tiroteo”, dijo el inspector de policía de Filadelfia, DF Pace.

Este fue solo uno de varios tiroteos en el área el sábado por la noche, dijeron las autoridades, y uno de los al menos nueve tiroteos masivos en EE.UU. este fin de semana, confirmó CNN.

Ahora, las autoridades buscan a los atacantes y se implementó un toque de queda mientras los funcionarios intentan sofocar cualquier posible violencia adicional. Hasta el momento no se ha arrestado a nadie y la Policía está pidiendo la presencia de testigos, ofreciendo una recompensa de US $20 mil por información que conduzca a un arresto.

Lee también: Habla el abuelo de Salvador Ramos tras tiroteo en Texas: “Algunos son mis amigos y voy a tener que enfrentarlos”

Así se desarrolló el tiroteo en Filadelfia

Los agentes de Policía que patrullaban el área escucharon disparos justo después de las 11:30 p.m. y vieron a “varios atacantes activos disparando contra la multitud“. Los agentes “observaron a varios civiles que sufrieron heridas de bala, tirados en la acera y en la calle”, comentó la comisionada de policía de Filadelfia, Danielle Outlaw.

Uno de los agentes que vio a un hombre disparando contra la multitud sacó su arma y “disparó varias veces en dirección al hombre desconocido, creemos que lo alcanzó a golpear”, dijo Outlaw. Luego, el hombre soltó su arma, corrió y pudo escapar, dijeron las autoridades.

Las autoridades suponen que el tiroteo en Filadelfia comenzó después de un posible “altercado físico“, sostuvo Outlaw. “En este momento no sabemos si el altercado que ocurrió fue entre un grupo de personas o si estaba vinculado a otro grupo o afiliación”, agregó.

Cinco armas se dispararon entre la multitud, dijo la Policía, y se recuperaron dos pistolas en el lugar. Una de las armas que encontró la policía tenía un cargador extendido, según Pace. Las autoridades estatales y federales están ayudando a la policía de Filadelfia con la investigación.

Lee también: Kamala Harris pide que se prohíban las armas de asalto en EE.UU.

Las víctimas de los tiroteos

Las 14 personas alcanzadas por los disparos tienen entre 17 y 69 años.

La Policía identificó a los que murieron como Gregory Jackson, de 34 años; Alexis Quinn, 27; y un hombre de 22 años cuyo nombre aún no se da a conocer.

Se cree que uno de los presuntos atacantes está entre las tres personas asesinadas, dijo Outlaw. Se considera que las otras dos víctimas son transeúntes inocentes. Una de las 11 personas heridas estaba en estado crítico el domingo por la noche, dijo el departamento de policía en un comunicado de prensa.

Lee también: Corea del Sur y Estados Unidos lanzan ocho misiles en respuesta a Corea del Norte

Toque de queda e investigaciones: Así responden las autoridades

El tiroteo representa “un día oscuro para Filadelfia”, sostuvo la comisionada de la Policía. “Mientras muchos de nosotros estábamos disfrutando del hermoso día en la ciudad, ocurrió un acto horrendo e impensable en un lugar de reunión local y turístico muy popular”.

Hubo una mayor presencia de agentes uniformados en las calles de Filadelfia tras el tiroteo, dijo Outlaw, debido a varios eventos programados en la ciudad. Incluso hubo más agentes desplegados el domingo por la noche, dijeron las autoridades.

“La gente no debería tener miedo“, dijo Outlaw el domingo. “Lo que sucedió anoche fue una atrocidad. Pero no es algo que vemos todo el tiempo. Y nuevamente, no quiero que normalicemos esto. Esto no es algo normal en la ciudad de Filadelfia y no quiero que nadie empiece a pensar que lo es”, dijo Outlaw.

Lee también: Aumentaron a 49 las víctimas fatales tras explosión en el puerto de Chittagong en Bangladesh

Se implementó un toque de queda en parte del centro de Filadelfia desde las 8 p.m. del domingo hasta las 6 a.m. del lunes, dijo la oficina del alcalde, citando “patrones de violencia reciente en el área y problemas de seguridad continuos”. La orden prohíbe todo el tráfico de peatones y vehículos con excepciones únicamente para los residentes, los propietarios y empleados locales, el personal médico autorizado, los miembros de los medios de comunicación y las fuerzas del orden.

“Una vez más, vemos vidas perdidas sin sentido y heridos en otro horrendo, descarado y despreciable acto de violencia armada“, dijo el domingo el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, señalando que el incidente lo dejó “no solo desconsolado, sino enojado”.

“Seguiré luchando para proteger a nuestras comunidades e instaré a otros a abogar por leyes más estrictas que mantengan las armas fuera del alcance de las personas violentas”, dijo el alcalde.

Al menos 246 tiroteos masivos se han registrado en Estados Unidos en 2022, según la organización sin fines de lucro Gun Violence Archive, que al igual que CNN, define un tiroteo masivo como uno en el que se dispara a cuatro o más personas, sin incluir al atacante.