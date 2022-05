(CNN) – La madre de Salvador Ramos, el atacante de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, dijo que estaba en estado de shock y pidió perdón después de que su hijo disparara y matara a 21 personas el martes 24 de mayo.

“No tengo palabras, no tengo palabras para decir, no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor no lo juzguen. Yo sólo quiero que los niños inocentes que murieron que me perdonen“, sostuvo Adriana Martínez a Televisa, afiliada de CNN.

Martínez describió a Salvador Ramos como un joven tranquilo. “Él era muy callado. Era muy callado. Él lo era. No molestaba a nadie, no le hacía nada a nadie”, comentó.

Lee también: Autor del tiroteo en escuela de Texas alertó que se disponía a disparar minutos antes por Facebook+

El abuelo de Salvador Ramos le dijo a CNN que conoce a muchas de las familias afectadas por la masacre. “Algunos de ellos son mis amigos, y voy a tener que enfrentarlos algún día”, dijo Rolando Reyes.

La esposa de Reyes fue la primera víctima ese día; la abuela de Ramos recibió un disparo en la cara en su casa antes de que su nieto condujera hasta la Escuela Primaria Robb y matara a 19 niños y 2 adultos.

Una bala perforó la mandíbula y la parte superior de la mejilla de su esposa, dijo Reyes, y ella necesitará una importante cirugía reconstructiva en un hospital de San Antonio.

Lee también: Raúl Sohr y el tiroteo en Texas: “Hay un lobby muy poderoso de los fabricantes de armamentos”

La abuela del atacante “hizo todo por él”, dijo Reyes, incluso cocinar y recogerlo de los turnos de trabajo tardíos en un restaurante de comida rápida, y no entiende por qué el joven de 18 años la atacaría.

Reyes es el padre de la mamá de Salvador Ramos, y ella ha estado llorando tanto desde el tiroteo que uno de sus ojos está casi cerrado por la hinchazón, detalló el abuelo.