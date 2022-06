(CNN) — Un bullicioso distrito de entretenimiento se convirtió en una escena de carnicería cuando varios tiradores abrieron fuego en el área de South Street en Filadelfia, dijo la policía.

Al menos tres personas murieron y otras 11 resultaron heridas por disparos el sábado por la noche, dijo el inspector de policía de Filadelfia, DF Pace.

Los oficiales que patrullaban el área de South Street escucharon disparos poco antes de la medianoche y observaron a “varios tiradores activos disparando contra la multitud”, dijo Pace.

Un oficial estaba “dentro de unas 10 a 15 yardas” de uno de los tiradores y le disparó al sospechoso, dijo Pace. “No estamos seguros de si fue golpeado o no, pero el oficial pudo hacer que ese individuo soltara su arma y huyera”.

Se recuperaron dos pistolas en la escena, incluida una con un cargador extendido, dijo Pace. Pero hasta el domingo temprano, no se habían realizado arrestos.

Lee también: Rusia advierte que atacarán “nuevos objetivos” si EE.UU. suministra misiles de largo alcance a Ucrania

Las identidades de los dos hombres y una mujer asesinados no han sido reveladas. La violencia en Filadelfia marcó el sexto tiroteo masivo en los EE.UU. solo este fin de semana, según la organización sin fines de lucro Gun Violence Archive.

“El aumento de la violencia armada que hemos visto en todo el país, y aquí en Filadelfia, no solo me rompe el corazón, sino que me enoja”, dijo el domingo el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney.

“Una vez más, vemos vidas perdidas sin sentido y heridos en otro horrendo, descarado y despreciable acto de violencia armada”.

Cientos de personas se encontraban en la zona

South Street es “conocida por ser un corredor de entretenimiento” con múltiples bares y restaurantes, dijo Pace. “Había cientos de personas disfrutando de South Street, como lo hacen todos los fines de semana, cuando estalló este tiroteo”.

Los motivos de los disparos siguen sin estar claros. Ha habido al menos 239 tiroteos masivos en lo que va del año, según el Archivo de Violencia Armada.

CNN y el archivo definen un tiroteo masivo como uno en el que al menos cuatro personas reciben disparos, excluyendo al tirador.

Lee también: Estados Unidos: Arrestan a un adolescente por reclutar a estudiantes para participar en un tiroteo

‘Es hora de acción real’

El alcalde dijo que está harto de la violencia armada sin sentido y pidió leyes más estrictas para ayudar a evitar que las personas violentas obtengan armas. “No podemos aceptar la violencia continua como una forma de vida en nuestro país. Hasta que abordemos la disponibilidad y la facilidad de acceso a las armas de fuego, siempre estaremos librando una batalla cuesta arriba”, dijo Kenney.

“Seguiré luchando para proteger a nuestras comunidades e instaré a otros a abogar por leyes más estrictas que mantengan las armas fuera del alcance de las personas violentas”. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, pidió boicotear las donaciones y los cabilderos de la Asociación Nacional del Rifle.

Después de los “terribles crímenes de anoche en South Street, dígales a nuestros legisladores de Pensilvania que es hora de una acción real”, tuiteó Krasner el domingo. “Boicoteen a los cabilderos de la NRA, boicoteen las donaciones de la NRA y traigan una verdadera regulación de armas de sentido común a Pensilvania. Ahora”.