TikTok confirma su regreso a EE.UU. tras recibir garantías del gobierno de Trump

TikTok anunció este domingo que ha comenzado el proceso de restauración de su servicio en Estados Unidos, luego de que el presidente electo Donald Trump ofreciera garantías a las empresas que proveen infraestructura a la aplicación.

“Agradecemos al presidente Trump por brindar la claridad y la seguridad necesarias a nuestros proveedores de servicios de que no enfrentarán sanciones al brindar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses”, señaló la compañía en un comunicado.

La aplicación había dejado de operar en el país el sábado, luego de que entrara en vigor una ley que prohíbe su funcionamiento en territorio estadounidense. Además, otras plataformas de ByteDance, como Lemon8 y CapCut, fueron eliminadas de las tiendas de Apple y Google Play.

STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025