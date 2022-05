(CNN) – Amber Heard subió al estrado en su defensa esta semana en una demanda por difamación de US$ 50 millones presentada por su ex marido, Johnny Depp.

Depp demandó a Heard por US$ 50 millones por un artículo de opinión de 2018 que escribió para el diario The Washington Post en el que se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no fue nombrado en el artículo, el actor afirma que le costó trabajos lucrativos.

El testimonio de Heard llegó a los 14 días del juicio, después de semanas en las que los miembros del jurado han escuchado testimonios sobre la explosiva relación entre los actores, incluido el del propio Depp, que declaró a lo largo de varios días que nunca había golpeado a una mujer en su vida y acusó a Heard de maltrato.

Lee también: Defensa de Depp concluye sus argumentos: Equipo de Heard comenzó con testimonio de psicóloga clínica

Estas son 5 frases del testimonio inicial de Amber Heard

Durante su testimonio, Heard habló su relación con Depp, cómo comenzaron a verse de manera romántica en 2011 cuando pasaban días en una “burbuja” escuchando música, leyendo juntos, pero luego, contó, él desaparecía.

“Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo”, dijo Heard al comienzo de su testimonio.

“Cuando estaba cerca de Johnny, sentía que era la persona más hermosa del mundo. Él me hacía sentir que yo valía un millón de dólares”, dijo sobre el inicio de su relación.

Lee también: Amber Heard despidió a su equipo de relaciones públicas por “los malos titulares” sobre el juicio contra Johnny Depp

Heard dijo que creía que Depp estaba consumiendo cocaína, que había un frasco antiguo de cocaína cerca y que estaban sentados juntos en un sofá cuando ella le preguntó sobre un tatuaje en su brazo y él le dijo que decía “Wino”. “Me reí porque pensé que estaba bromeando. Y me abofeteó”, comentó Heard.

La actriz aseguró que se rió porque “no sabía qué más hacer”, creía que era una broma y que no sabía qué estaba pasando. “Sólo lo miré”.

“Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo. Y eso es lo que me rompió el corazón. Porque no quería dejarlo”, dijo Heard tras hablar de los supuestos abusos del actor contra ella.

“Él era el amor de mi vida. Pero también él era esta otra cosa. Y la otra cosa era algo horrible”.

Lee también: Se reanuda el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard: Esto es lo que debes saber

Durante su audiencia, Heard relató que tras golpearla, Depp se arrodilló, lloró y se disculpó diciendo: “Pensé que había apartado al monstruo”. No estaba claro en qué año ocurrió el presunto incidente. Ella dijo que se fue poco después del incidente y que recibió mensajes de texto de Depp disculpándose profusamente diciendo: “Prefiero cortarme la mano que ponerla sobre ti” y que él entendió que ella nunca podría perdonarlo.

Heard dijo que se reconciliaron poco después del incidente y que él le prometió que nunca más la golpearía.

Heard acusa a Depp de violencia y él lo niega

La actriz dijo que la relación continuaba con una escalada de violencia que creía que correspondía a la bebida de Depp. Heard testificó que Depp la empujaba, la golpeaba, la empujaba y que las peleas se intensificaron rápidamente. En el testimonio de Depp, el actor negó haber golpeado a una mujer en su vida.

Lee también: Actriz, madre y activista por los derechos humanos: Así es la vida de Amber Heard, demandada por Johnny Depp

Heard también detalló un incidente en 2013 en el que dice que Depp le hizo una “búsqueda de cavidad” en contra de su voluntad. Heard testificó el miércoles que ella y Depp estaban con amigos drogándose en una fiesta en un área de alojamiento en el desierto formada por varios remolques, y que cuando ella y Depp regresaron a su habitación, Depp comenzó a romper cosas dentro de su remolque. Él la acusó de ocultar su cocaína, testificó Heard, y comenzó a arrancarle el vestido y la ropa interior.

“Él me estaba diciendo ‘vamos a realizar una búsqueda en la cavidad, ¿de acuerdo?’ Metió sus dedos dentro de mí”, testificó Heard. Una psicóloga forense contratada por el equipo legal de Heard testificó previamente que determinó que Heard había sido objeto de violencia sexual por parte de Depp.

Depp ha negado previamente todas las acusaciones en su contra. Heard describió los altibajos de su relación con Depp, con períodos de calma cuando el actor estaba sobrio.