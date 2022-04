(CNN) – Heard es originaria de Austin, Texas, donde nació el 22 de abril de 1986. A los 17 años abandonó los estudios y viajó a Nueva York para iniciar una carrera de modelaje. Eventualmente, siguió hacia Los Ángeles para meterse en el mundo de la actuación.

Su padre es un contratista comercial, mientras que su madre era investigadora de Internet. Heard tiene una hermana que también es actriz: Whitney Heard.

Su trayectoria en cine y TV

La actriz es conocida por sus papeles en películas como Aquaman, The Rum Diary (donde conoció a Depp), Drive Angry y 3 Days to Kill. Su primer papel en el cine se remonta al año 2004, cuando apareció en la película Friday Night Lights. También participó en episodios de series de televisión como Californication y Criminal Minds, entre otras.

En total ha participado en más de 40 producciones de cine y de televisión, y en ocasiones se ha desempeñado como productora. Una de las películas próximas a estrenarse que protagoniza es la secuela de Aquaman: Aquaman and the Lost Kingdom, donde comparte pantalla con Nicole Kidman y Jason Momoa. Su estreno está previsto para marzo de 2023 en Estados Unidos.

Activista por los derechos humanos

Heard también es conocida por su rol como activista por los derechos humanos. Está involucrada con organizaciones como Amnistía Internacional y The Art of Elysium, una organización con más de 20 años de trayectoria que apoya a comunidades necesitadas a través de programas de arte.

En 2018, la actriz viajó a Jordania a visitar a refugiados sirios junto con la Syrian American Medical Society y dijo entonces que su encuentro con ellos y con los voluntarios dejó una “marca indeleble” en ella.

Amber Heard, madre “en sus propios términos”

La actriz tiene una hija, Oonagh Paige, quien cumplió recientemente un año. Cuando anunció el nacimiento de la bebé, Heard dijo que años antes había decidido que quería tener un hijo y hacerlo en sus “propios términos”. En la publicación que compartió entonces con sus millones de seguidores en Instagram, dijo que su esperanza era que la sociedad normalizara algún día el deseo de “no querer un anillo para tener una cuna”. En ese entonces estaba en una relación con la cineasta Bianca Butti.

Aventurarse en la maternidad a su manera le dio una nueva apreciación de “lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestros destinos de este modo”, reflexionó en ese momento. El nombre del medio de la niña, Paige, parece ser un tributo a la madre de la actriz que murió en 2020.

En diciembre de 2010, Heard habló abiertamente sobre su sexualidad en la celebración del aniversario de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación. También reveló que durante varios años su pareja había sido la fotógrafa Tasya van Ree.

La turbulenta relación con Johnny Depp

Heard y Depp se conocieron en 2009 durante la filmación de The Rum Diary y seis años después, en 2015, contrajeron matrimonio. La pareja rápidamente quedó envuelta en una separación conflictiva marcada por denuncias cruzadas.

En 2016, Heard obtuvo una orden judicial de alejamiento contra Depp. En el reclamo presentado para obtener la orden, Heard alegaba que Depp había sido abusivo y se refería a su consumo de drogas. Tiempo después, ambos anunciaron que habían acordado el divorcio. Sin embargo, ese no fue el fin de la historia.

En 2018, Heard publicó un artículo de opinión en The Washington Post sobre la violencia sexual. “Me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura para las mujeres que hablan”, escribió en ese entonces. “Amigos y asesores me dijeron que no volvería a trabajar como actriz, que estaría en la lista negra. Una película en la que participé le dio a otra actriz mi papel”, contó.

El artículo no nombraba expresamente a Depp. Sin embargo, un año después él la demandó por difamación por US$50 millones alegando que “trataba claramente (y otros medios de comunicación lo caracterizaron sistemáticamente como tal) de la supuesta victimización de la señora Heard después de que acusara públicamente a su ex marido, Johnny Depp, de abuso doméstico en 2016.