Este domingo, Tesla informó su determinación para ayudar a la policía de China a investigar un violento accidente protagonizado por uno de sus vehículos inteligentes, que según la prensa local, habría dejado a dos personas fallecidas y tres heridas.

El incidente se generó luego de que el conductor de un auto Modelo, perdiera el control de la nave el pasado 5 de noviembre, en calles de la provincia sureña de Guangdong.

Las imágenes captadas por cámaras de la localidad registraron cómo el auto de la firma embistió a alta velocidad a un motociclista y una estudiante de secundaria. Así lo informó informó Jimu News.

“Actualmente, la policía está buscando una agencia de evaluación de terceros para identificar la verdad detrás de este accidente y brindaremos activamente la asistencia necesaria”, dijeron desde la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk.

Lee también: El robot de Tesla caminó lentamente sobre el escenario en el Día de la Inteligencia Artificial

Hasta la fecha, China figura como el segundo mercado más grande para Tesla, y el accidente estuvo entre los principales temas de tendencia en la plataforma de redes sociales Weibo –principal plataforma para el gigante asiático-.

Según información preliminar de la policía de tránsito la causa del incidente no habría sido identificada.

Además, un familiar anónimo del conductor dijo que el hombre de 55 años habría sufrido problemas con el pedal del freno.

Desde la empresa se defendieron afirmando que los videos mostraban que las luces de freno no estaban encendidas cuando el auto aceleraba y que sus datos mostraban problemas como que no hubo acción para pisar los frenos durante el viaje del vehículo.

Lee también: Tesla fue declarada 1% negligente en accidente que causó la muerte de un joven en Estados Unidos

Según consignó Reuters, en 2021 un cliente inconforme causó controversia en redes sociales al intervenir con un Tesla en el Salón del Automóvil de Shanghái para protestar contra la compañía.

En dicha ocasión, Tesla dijo que las infracciones por exceso de velocidad del manifestante estaban detrás de sus quejas, pero aun así prometió mejorar la forma en que abordaba las quejas de sus clientes.

This video of a Tesla trying to park and instead taking off at high speed, killing two people seems to keep getting deleted, weird!

pic.twitter.com/SGEcZcx6Zq

— Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) November 13, 2022