Soy estudiante de último año de colegio y por esto deberían prohibir los celulares en las escuelas

Un estudiante de Estados Unidos cuenta su experiencia sobre el uso de los móviles y por qué su uso debiese limitarse en las salas de clase

Cuando mis amigos y yo entramos al aula el primer día de clases de este año, mi maestra nos dijo a todos que guardáramos nuestros teléfonos en una caja de plástico negra sobre un escritorio viejo junto a la puerta del aula.

Entregar nuestros teléfonos durante la clase es una política oficial de la escuela, y mis maestros siempre hacen este anuncio al comienzo del año escolar. Pero los maestros generalmente se olvidaban de la caja en el tercer período del primer día, y nunca más se volvía a mencionar en el segundo día de clases. Sin embargo, este año la política se mantuvo durante todo el primer día y todos los días desde entonces.

Le pregunté a mi profesora de latín por qué la escuela se estaba poniendo tan estricta con los teléfonos. Resulta que durante el verano la mayoría de los profesores habían leído el libro del psicólogo social Jonathan Haidt “La generación ansiosa: cómo la gran reconfiguración de la infancia está causando una epidemia de enfermedades mentales”.

Haidt, profesor de Liderazgo Ético Thomas Cooley en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, sostiene que una infancia basada en el uso del teléfono da lugar a niños con problemas mentales que no están preparados para la vida y, en palabras de mi profesor de latín, “realmente nos asustó”. Los profesores se tomaban en serio lo de quitarnos los teléfonos ahora.

No sólo está causando problemas en mi escuela. Alrededor del 72% de los profesores de escuelas secundarias públicas en los Estados Unidos dicen que la distracción por el uso del teléfono celular entre sus estudiantes es un problema importante, según un estudio publicado por el Pew Research Center en abril. En las escuelas secundarias que ya tienen políticas sobre el uso del teléfono celular, el 60% de los profesores dice que las políticas son muy o algo difíciles de aplicar, informó el mismo estudio.

Varios estados han aprobado leyes que intentan restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas, y el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó recientemente una ley que exige que los distritos escolares regulen el uso de teléfonos celulares. Al menos siete de los 20 distritos escolares más grandes del país han prohibido los teléfonos durante la jornada escolar o planean hacerlo.

No son sólo los Estados Unidos los que intentan abordar el problema. Muchas escuelas en Inglaterra han dejado de usar teléfonos , según un comunicado de prensa de febrero del Departamento de Educación del Reino Unido que anunciaba una ofensiva gubernamental contra el uso de teléfonos móviles en las escuelas. En toda Grecia , los estudiantes ahora deben llevar sus teléfonos móviles en sus mochilas durante las clases.

Mis profesores y otros expertos no se equivocan en cuanto al impacto de los teléfonos inteligentes en los adolescentes. Los teléfonos nos hacen sentir miserables y agradezco que mi escuela esté tratando de abordar el problema. Honestamente, me gustaría dejar mi teléfono, pero la forma en que están organizadas nuestras escuelas, trabajos, equipos, actividades y vidas sociales lo hace imposible. Bloquear un teléfono durante un período de clase es un comienzo, pero apenas hace mella.

Conseguí mi primer teléfono inteligente cuando tenía 13 años y comencé a hacer doomscrolling como una respuesta automática al aburrimiento o la inquietud. Inevitablemente, me estresé por haber perdido tanto tiempo en el desplazamiento sin sentido. Para ignorar mi estrés, comencé a hacer doomscrolling nuevamente y quedé atrapada en un círculo vicioso. Es difícil no comparar mi vida con las publicaciones impecablemente seleccionadas de completos extraños y es difícil no juzgarme a mí misma. En los últimos años, a veces pasé hasta seis horas al día frente a las pantallas.

Después de tres años de tener la aplicación, finalmente eliminé TikTok durante mi segundo año de secundaria. No porque pasara casi cinco horas usándola algunos días, esa no fue razón suficiente para deshacerme de ella. Solo la eliminé porque mi amigo no quería hacerlo y yo quería demostrar que podía hacerlo.

Durante semanas, hice clic en el ícono donde solía estar TikTok y me enviaban a mi calculadora. Seguía mirando al techo, sin poder concentrarme, pero tampoco tenía ningún alivio en un video de 15 segundos al que recurrir. Sin embargo, después de unas semanas, me sentí mucho mejor. Pasé mucho menos tiempo frente a las pantallas y estaba más arraigado en el mundo real, adoptando pasatiempos como coser y pintar.

Y luego, unos meses después, fui absorbido por los reels de Instagram.

Sé que Instagram no es bueno para mí. Me descubro pensando en las fotos lindas que podría tomar durante el día, no en lo que realmente estoy haciendo. Y no son solo cosas lindas. Podría ver videos de Instagram de accidentes automovilísticos espantosos una eternidad, lo que debe ser terrible para mi psique.

Muchos adultos creen que hay una solución fácil a mi problema: ¡deshazte del teléfono inteligente! ¡Borra Instagram!

Pero no puedo. La página de Instagram de mi escuela publica recordatorios e información importantes que necesito saber. La página de estudiantes publica temas de partidos de fútbol, ​​fechas de bailes escolares y precios de entradas, y próximos eventos.

En cuanto a mi vida social, se espera que le dé me gusta a las publicaciones de otras personas, una cortesía social como saludar con la mano al otro lado del pasillo. Como adolescente, encuentro que Instagram es, en muchos sentidos, necesario para la vida en la escuela secundaria.

Aparte de Instagram, todavía necesito un teléfono.

Hay chats grupales para mi salón de clases donde publicamos el horario de refrigerios y planificamos los temas de los disfraces. (“CalcKILLus” fue nuestro chat grupal de la clase de cálculo en Snapchat el año pasado, que se usó para fechas límite, preguntas y quejas generales). Hay chats grupales para discutir calificaciones, publicar información sobre viajes y para grupos de amigos.

Los gerentes de mi antiguo trabajo enviaban mensajes de texto a los empleados con el horario de trabajo. Yo enviaba mensajes de texto a mis compañeros de trabajo para cubrir turnos o para avisarle a mi jefe que estaba enfermo. Si no hubiera tenido teléfono, me habrían despedido.

Mi escuela también está tratando de abordar otros problemas aparte de los teléfonos. En el pasado, los administradores permitían a los estudiantes elegir entre libros electrónicos o libros de texto físicos. Este año, no tuvimos otra opción. La escuela nos pidió libros de texto físicos (con solo algunas excepciones). Un maestro explicó que los estudios muestran que los estudiantes se concentran más con libros que pueden sostener en sus manos, otro problema mencionado por Haidt.

Si bien hubo algunas quejas sobre el peso de nuestros libros, esto ha sido más fácil de aceptar para mis compañeros de clase y para mí que la prohibición de los teléfonos. Pero los estudiantes de último año no tienen casilleros, por lo que no hay dónde poner los nuevos y pesados ​​libros de texto. Es otro obstáculo, una de las barreras estructurales que nos impiden prescindir de los teléfonos (es algo que las escuelas podrían cambiar).

A veces me gustaría poder prescindir por completo del teléfono. Tengo amigos que lo han intentado, pero nadie lo ha conseguido. Nuestro mundo actual está configurado de tal manera que, al menos para los adolescentes como yo, un teléfono es necesario para funcionar.

De hecho, mientras trabajaba en este ensayo, mi editor me pidió que mirara el perfil de Instagram de Haidt para investigar más sobre su trabajo. ¿Dónde lo busqué? En mi teléfono. No tener un teléfono para mis clases de 50 minutos es un comienzo, pero no es una solución al problema.

Cómo dejar el hábito del teléfono

¿Cuál es la solución a nuestro problema colectivo con los teléfonos? No lo sé. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería una vida en la escuela secundaria sin teléfonos.

Pero mi madre tenía mi edad cuando no había redes sociales, así que le pregunté qué hacían ella y sus amigas en los años 80 y 90 cuando estaban en la escuela secundaria. ¿Cómo se las arreglaban sin una pequeña computadora en sus bolsillos? ¿Cómo sabían cuáles serían los temas de los disfraces durante la Semana de Bienvenida?

Se rió, sorprendida, y explicó que habían hecho carteles. Al parecer, había carteles por toda la escuela anunciando reuniones de clubes, ventas de pasteles y próximos eventos escolares. Dijo que los clubes se reunían después de la escuela y hacían los carteles con marcadores, purpurina y cualquier otra cosa que pudieran encontrar. Parece que fue muy divertido.

Tal vez recurrir a la vieja escuela sea una forma de combatir el daño que causan los teléfonos en las escuelas, como los libros de texto físicos que trajo mi escuela. Tal vez los carteles físicos en los pasillos que anuncien eventos en lugar de publicaciones en Instagram podrían ayudar.

Al menos parte de la solución puede ser pedir a los adultos que crecieron sin teléfono que recuerden cómo hacerlo.

Mientras tanto, he eliminado aplicaciones de redes sociales innecesarias como TikTok, establecí un límite de tiempo diario de una hora y media para Instagram y eliminé tanto Instagram como Snapchat de mi pantalla de inicio. Todavía puedo acceder a ellas usando la barra de búsqueda, pero es un pequeño obstáculo que realmente ayuda.

Durante el segundo año, mi tiempo promedio diario frente a una pantalla era de seis horas al día. La semana pasada fue de 55 minutos al día, pero sin una solución que abarque más a la sociedad, no estoy seguro de poder reducirlo más.