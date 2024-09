¿Quién es Colt Gray? El sospechoso de 14 años acusado de ser el autor del tiroteo en una escuela en Georgia

El estudiante será acusado de asesinato, y tratado como un adulto durante la investigación, luego de protagonizar un tiroteo que le quito la vida a dos adultos y dos niños durante un tiroteo masivo,

(CNN en Español) – Cuatro personas murieron y nueve más resultaron heridas en el tiroteo masivo ocurrido el miércoles por la mañana en la escuela Apalachee de Georgia, Estados Unidos.

El sospechoso del tiroteo –el más mortífero de los 45 tiroteos en escuelas de EE. UU. en lo que va de 2024– ya fue identificado: se trata de Colt Gray, estudiante de 14 años que será acusado de asesinato y tratado como un adulto a medida que avanza en el sistema de justicia penal, dijeron las autoridades.

No se supo de inmediato si el atacante tenía alguna conexión con sus víctimas, dijo el sheriff del condado de Barrow, Jud Smith, aunque las autoridades enfatizaron que eso será parte de la investigación.

¿Quién es Colt Gray?

Colt Gray, quien fue puesto bajo custodia policial e ingresado a prisión el miércoles, es un joven de 14 años que estudiaba en la escuela Apalachee.

Gray fue interrogado por las fuerzas del orden el año pasado en relación con “pistas anónimas sobre amenazas en línea de cometer un tiroteo en una escuela”, según un comunicado conjunto del FBI de Atlanta y la Oficina del Sheriff del condado de Jackson.

El estudiante negó haber hecho las amenazas en línea, dijeron las agencias; sin embargo, el comunicado de las autoridades señalaba que las amenazas en línea de Gray incluían fotografías de armas.

“El padre declaró que tenía armas de caza en casa, pero que el sujeto (Gray) no tenía acceso a ellas sin supervisión”, agregó el comunicado.

Gray se encuentra actualmente detenido en el Centro Regional de Detención Juvenil de Gainesville (RYDC, por sus siglas en inglés), según informó a CNN el director de comunicaciones del Departamento de Justicia Juvenil de Georgia (DJJ, por sus siglas en inglés), Glenn Allen.

La comparecencia inicial de Gray se espera que tenga lugar en el Tribunal Superior del Condado de Barrow, dijo Allen, pero no fue capaz de proporcionar el tiempo para esa audiencia.

Una testigo se sentó junto al presunto atacante

Lyela Sayarath, de 16 años, dijo a CNN que el presunto atacante se sentó a su lado en una clase de álgebra.

Ella dijo que él salió de clase temprano, alrededor de las 9:45 a.m., pensó que iría al baño, pero no pidió permiso. Pensó que podría estar faltando a clase.

Hacia el final de la clase, por los altoparlantes, alguien pidió al maestro del salón que revisara su correo electrónico, contó.

Poco después, Gray estaba fuera de la puerta del aula, que estaba cerrada, dijo Lyela. Otra alumna que se acercó a la puerta se echó hacia atrás de un salto cuando vio que llevaba un arma.

“Supongo que vio que no le íbamos a dejar entrar”, dijo Lyela. “Y supongo que el aula de al lado tenía la puerta abierta, así que creo que empezó a disparar en el aula”.

Al principio, dijo Lyela a CNN, oyó una ráfaga de disparos –entre 10 y 15– y luego fueron “uno tras otro”.

Los estudiantes se tiraron al suelo y se arrastraron hasta una esquina, dijo Lyela.

“Parecía que no lo había planeado demasiado bien o que no era muy bueno con el arma, porque no intentó disparar a nuestra puerta. En cuanto vio que no podía entrar en nuestra habitación, se fue a la siguiente”.

Las autoridades dijeron que el primer informe de un atacante activo llegó a las 10:20 am ET. Un ayudante de recursos escolares asignado a la escuela Apalachee se enfrentó a Gray, que se tiró al suelo y fue detenido, dijo a la prensa el sheriff Jud Smith.