Sabotean trenes en Francia previo a inauguración de los Juegos Olímpicos 2024

(CNN) – Las líneas de trenes de alta velocidad de Francia fueron blanco este viernes de múltiples actos “malintencionados”, incluidos incendios provocados, en lo que se describió como un “sabotaje coordinado” para interrumpir los viajes antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

La compañía estatal de ferrocarriles franceses SNCF calificó la interrupción nocturna de “ataque masivo destinado a paralizar la red de líneas de alta velocidad“.

En un post en X, SNCF dijo que “un gran número de trenes fueron desviados o cancelados,” y pidió “a todos los viajeros que puedan posponer su viaje y no ir a la estación”.

El operador ferroviario sostuvo que la interrupción afectó a las líneas de alta velocidad del Atlántico, Norte y Este, con daños causados a varias de sus instalaciones. La SNCF añadió que uno de los actos fue “frustrado”.

Los viajes en estas líneas están “muy perturbados”, y la red ferroviaria ha tenido que desviar y cancelar un gran número de trenes, dijo la SNCF. Se esperan interrupciones durante todo el fin de semana, mientras los equipos de trabajo supervisan las reparaciones, agregó.

⚠️ Due to coordinated acts of malice in France, affecting several high speed lines, several high speed trains are being diverted or cancelled.

Our teams are fully mobilised in stations, in the call centers, and onboard to ensure that all passengers are informed and can reach…

— SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) July 26, 2024