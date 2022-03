(CNN Español) – El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, anunció que se reunirá con sus pares de Rusia, Sergei Lavrov, y Ucrania, Dmytro Kuleba, en la ciudad turca de Antalya este jueves.

“Por iniciativa del presidente Erdogan y nuestros intensos esfuerzos diplomáticos, los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Dmytro Kuleba, han decidido reunirse con mi participación al margen del Foro Diplomático de Antalya“, tuiteó Çavuşoğlu.

Upon President @RTErdogan’s initiatives & our intensive diplomatic efforts, Foreign Ministers Sergei Lavrov of #Russia & Dmytro Kuleba of #Ukraine have decided to meet with my participation on the margins of @AntalyaDF.

Hope this step will lead to peace and stability.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 7, 2022