(EFE/CNN Chile) – El agente ucraniano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Anton Korynevych, consideró este martes “terrorismo de Estado” la destrucción de la presa de Kajovka, en el río Dniéper, un acto del que acusó directamente a Moscú durante una audiencia por otro caso que enfrenta a Rusia y Ucrania ante este tribunal.

Korynevych subrayó que, como Moscú no logra derrotar a Ucrania en el campo de batalla, “apunta a la infraestructura civil” para tratar de “someter” al pueblo ucraniano.

“Hoy temprano, justo hoy, Rusia hizo estallar una gran presa en Kajojvka, provocando importantes evacuaciones de civiles, graves daños ecológicos y amenazando la seguridad de la planta nuclear de Zaporiyia. Las acciones de Rusia son las de un Estado terrorista, un agresor. Pero tales acciones no aparecieron de la nada. Son el resultado trágico pero lógico de una situación que presentamos ante este tribunal en 2017”, agregó.

Las autoridades militares ucranianas denunciaron a primera hora del martes la destrucción por parte de las fuerzas rusas de la presa de Kajovka, situada en el río Dniéper a su paso por la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, lo que ha obligado a iniciar la evacuación de urgencia de los habitantes de la zona afectada.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023