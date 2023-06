(CNN Español) – Una importante represa y planta de energía hidroeléctrica en el sur de Ucrania ocupada por Rusia fue destruida la madrugada de este martes, lo que provocó evacuaciones masivas y temores de devastación a gran escala cuando Ucrania acusó a las fuerzas de Moscú de cometer un acto de “ecocidio”.

A los residentes río abajo de la represa de Nova Kakhova en el río Dnipro en Jersón se les dijo que “hagan todo lo posible para salvar su vida“, según el jefe de la administración militar de la región de Jersón de Ucrania, mientras un video mostraba un diluvio de agua brotando de una gran brecha en la presa.

Dos videos publicados en las redes sociales y geolocalizados por CNN mostraban el muro de la represa destruido y torrentes de agua que fluían rápidamente hacia el río. Múltiples edificios en la entrada de la presa también sufrieron graves daños.

La represa crítica de Nova Kakhova atraviesa el río Dnipro, una importante vía fluvial del sureste de Ucrania, donde hay múltiples pueblos y ciudades río abajo, incluida Jersón, una ciudad de unas 300.000 personas antes de la invasión de Moscú.

Al menos 742 personas habían sido evacuadas de la región, tras la destrucción de la presa de Nova Kakhovka, informó el Ministerio del Interior de Ucrania.

“Estamos ayudando a los ciudadanos de la parte liberada del oeste de la región de Jersón. Estamos preocupados por nuestra gente que permanece en la parte de la orilla oriental de la región ocupada temporalmente”, declaró el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko.

Se espera que el primer tren de evacuación gratuito salga de Jersón a mediodía hora local, según los Ferrocarriles Ucranianos, que están ayudando a las autoridades locales con la evacuación de los residentes de Jerson y los pueblos cercanos.

“El agua está llegando. La situación se complica por el hecho de que algunas carreteras están siendo arrasadas. Esto hace imposible conducir hasta algunos asentamientos. Los equipos de evacuación están buscando otras vías“, dijo el Ministerio del Interior de Ucrania en un comunicado en su canal de Telegram.

Unos 80 asentamientos, la mayoría de ellos ocupados temporalmente, se encuentran en la zona de posibles inundaciones, según el Ministerio.

Múltiples altos funcionarios ucranianos y figuras militares acusaron a Rusia de sabotear la represa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien convocó una reunión de emergencia de sus jefes de seguridad, dijo que su destrucción “solo confirma para el mundo entero” que las fuerzas rusas “deben ser expulsadas de todos los rincones de la tierra ucraniana”.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

“Esto es ecocidio”, agregó Andriy Yermak, jefe de la Oficina del presidente de Ucrania.

“Los rusos serán responsables de la posible privación de agua potable para las personas en el sur de la región de Jersón y en Crimea, la posible destrucción de algunos asentamientos y la biosfera”, dijo.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también pareció culpar a Moscú, escribiendo en Twitter que “Rusia y sus representantes” tendrán que rendir cuentas.

“Conmocionado por el ataque sin precedentes de la represa Nova Kakhovka”, dijo, y agregó que el ataque “claramente califica como un crimen de guerra”.

Will raise the issue at June #EUCO and propose more assistance to the flooded areas.

My thoughts with all the families in #Ukraine affected by this catastrophe.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023