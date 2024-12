Inesperada coincidencia: Puente brasileño colapsa justo cuando concejal grababa video denunciando su mal estado

Una curiosa situación ocurrió en Brasil, donde un puente colapsó justo cuando un concejal denunciaba el mal estado en que se encontraba.

El puente Juscelino Kubitschek, que une los estados de Tocantins y Maranhão, colapsó la tarde de este domingo, en momentos en que el concejal Elias Junior se encontraba grabando.

El funcionario del municipio de Aguiarnópolis estaba denunciando el estado precario de la estructura. “Les mostraré, quiero que este video llegue a las autoridades competentes”, parte señalando.

“Este puente tiene más de 60 años y, como pueden ver a través de las redes sociales, las noticias lo han demostrado mucho (…), ya no soporta el gran flujo de vehículos pesados que pasan por aquí”, agrega.

Pocos segundos después, Junior comienza a mostrar las grietas que se estaban haciendo, cuando el encargado de grabar grita y le apunta el enorme cráter que rápidamente separó en dos la estructura.

El derrumbe dejó al menos 16 personas desaparecidas, además de un fallecido, y ha puesto la región en alerta por un vertido tóxico, según un balance oficial divulgado este lunes.

Los organismos de Defensa Civil y de Bomberos siguen buscando víctimas en el río, pero sin utilizar buzos, ya de que los gobiernos locales alertaron de un “gran riesgo de contaminación” por el vertido tóxico.

Acompanho com muita atenção os desdobramentos da queda da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, entre os estados do Tocantins e Maranhão. O ministro @RenanFilho_ está no local com os governadores do Maranhão, @carlosbrandaoma, e do Tocantins, @WanderleiTO, e autoridades…

— Lula (@LulaOficial) December 23, 2024