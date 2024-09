Culmina primera fase de vacunación contra la polio en Gaza: Más de 187 mil niños han sido inmunizados

(EFE) – La primera fase de la campaña de vacunación contra la polio, centrada en el centro de la Franja de Gaza, concluyó con más de 187.000 niños inmunizados, una cifra que supera la prevista, según informó el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

“Cuatro puntos de vacunación continuarán ofreciendo servicios durante los próximos tres días, en el centro de la Franja, para garantizar que ningún niño quede sin vacunar”, indicó Adhanom en un mensaje publicado en su cuenta en X.

La segunda fase de la campaña comenzará mañana en el sur del enclave palestino y se prolongará hasta el domingo 8 de septiembre. La tercera fase tendrá lugar en el norte de la Franja del 9 al 11 del mismo mes.

La OMS diseñó esta campaña de vacunación en tres fases para abarcar todos los rincones de una Franja devastada por la ofensiva israelí, acompañadas de pausas humanitarias sin ataques de ocho horas diarias.

