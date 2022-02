La escalada del conflicto militar entre Rusia y Ucrania ha sido interrumpida por la noticia de que el gobierno de este último país ha aceptado iniciar negociaciones con el gigante euroasiático.

En dicho contexto, en un discurso la noche de este viernes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, manifestó: “Esta noche será muy difícil y el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper la resistencia de los ucranianos“.

Y continuó: “Esta noche tenemos que pararnos en el terreno. El destino de Ucrania es se está decidiendo ahora mismo“.

La información fue transmitida desde Kiev por el corresponsal de CNN Internacional, Tim Lister y también fue confirmada a través de Twitter por el corresponsal de Seguridad Nacional de la cadena norteamericana, Alexander Marquardt.

Zelensky late tonight: "This night will be very difficult, and the enemy will use all available forces to break the resistance of Ukrainians. This night we have to stand ground. The fate of Ukraine is being decided right now."

— Alexander Marquardt (@MarquardtA) February 25, 2022