Presidente Biden ordena a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos derribar los misiles iraníes sobre Israel

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes a las Fuerzas Armadas estadounidenses que derriben los misiles que Irán está lanzando sobre Israel.

En un breve comunicado, la Casa Blanca indicó que Biden y la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, están reunidos con el equipo de seguridad nacional en la conocida como ‘situation room’ (sala de crisis) de la Casa Blanca, donde están recibiendo información sobre los ataques de Irán.

Según explicó la Casa Blanca, Biden ha dado instrucciones a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que ayuden en la “defensa” de Israel ante los ataques iraníes y derriben los misiles que están cayendo sobre territorio israelí.

This morning, @VP and I convened our national security team to discuss Iranian plans to launch an imminent missile attack against Israel.

We discussed how the United States is prepared to help Israel defend against these attacks, and protect American personnel in the region.

— President Biden (@POTUS) October 1, 2024