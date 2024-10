Premio Nobel de la Paz 2024 es otorgado a la organización japonesa Nihon Hidankyo

Este viernes, el Comité Nobel noruego entregó el esperado Premio Nobel de la Paz 2024 a la organización japonesa Nihon Hidankyo.

El galardón les fue entregado a ellos “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y demostrar a través de testimonios de testigos que las armas nucleares nunca deben volver a utilizarse”.

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO

La organización Nihon Hidankyo, también conocida como Hibakusha, fue formada por sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Durante mucho tiempo se ocultó y descuidó el destino de estos sobrevivientes, pero en 1956, las asociaciones locales de hibakusha, junto con las víctimas de las pruebas de armas nucleares en el Pacífico, formaron la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas A y H. El nombre se acortó en japonés a Nihon Hidankyo.

Lee también: Premio Nobel de Literatura 2024 es entregado a la escritora surcoreana Han Kang

Desde el comité de los premios señalaron que sus testimonios “han contribuido a generar y consolidar una oposición generalizada a las armas nucleares en todo el mundo recurriendo a historias personales, creando campañas educativas basadas en su propia experiencia y emitiendo advertencias urgentes contra la difusión y el uso de las armas nucleares”.

In awarding this year’s #NobelPeacePrize to Nihon Hidankyo, the Norwegian Nobel Committee wishes to honour all atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki who, despite physical suffering and painful memories, have chosen to use their costly experience to cultivate hope and… pic.twitter.com/TZUBxODcTj

“Los hibakusha nos ayudan a describir lo indescriptible, a pensar lo impensable y a comprender de algún modo el dolor y el sufrimiento incomprensibles que causan las armas nucleares (…) Han proporcionado miles de testimonios, emitido resoluciones y llamamientos públicos y enviado delegaciones anuales a Naciones Unidas y a conferencias de paz para recordar al mundo la urgente necesidad del desarme nuclear”, añadieron.

El comité elogió a Nihon Hidankyo por ayudar a mantener el tabú nuclear, que detallaron era “una condición previa para un futuro pacífico para la humanidad”. En este contexto, afirmaron que la decisión de premiar a esta organización resaltaba un hecho alentador: que no se ha usado ningún arma nuclear en una guerra en casi 80 años.

“Sin embargo, resulta alarmante que hoy en día este tabú contra el uso de armas nucleares se encuentre bajo presión. Las potencias nucleares están modernizando y mejorando sus arsenales; nuevos países parecen estar preparándose para adquirir armas nucleares y se están lanzando amenazas de utilizarlas en guerras en curso”, agregaron.

“En este momento de la historia de la humanidad vale la pena recordar qué son las armas nucleares: las armas más destructivas que el mundo haya visto jamás”, recalcaron.

On the awarding of this year’s #NobelPeacePrize to Nihon Hidankyo, the Norwegian Nobel Committee wishes to acknowledge one encouraging fact: No nuclear weapon has been used in war in nearly 80 years.

The extraordinary efforts of Nihon Hidankyo and other representatives of the…

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024