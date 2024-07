Plataforma de recaudación de fondos del partido Demócrata recibió US $27,5 millones en donaciones tras baja de Biden

(CNN/CNNChile) – El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de no buscar la reelección en las próximas elecciones de noviembre, ha generado un impacto significativo.

Tras críticas severas por su desempeño en un reciente debate organizado por CNN, donde miembros de su propio partido cuestionaron su capacidad para continuar en la contienda electoral, la plataforma de recaudación de fondos en línea demócrata ActBlue reportó una gran alza en sus donaciones.

Según comentaron, lograron recaudar 27,5 millones de dólares (25 mil millones de pesos chilenos) en donaciones de pequeñas cantidades en las cinco horas siguientes al anuncio de Biden.

Según informes de CNN, algunos donantes estaban reteniendo contribuciones o suspendiendo eventos de recaudación de fondos por temor a una derrota republicana en noviembre si Biden continuaba como candidato principal, mientras el presidente enfrentaba presiones internas para retirarse de la carrera y apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris.

A traves de su cuenta de X, la organización escribió: “Los partidarios de base están llenos de energía y entusiasmo por apoyarla (Harris) como candidata demócrata”.

NEW: Small-dollar donors raise over $27.5 million on ActBlue in the first 5 hours of Vice President Kamala Harris’ presidential campaign. Grassroots supporters are energized and excited to support her as the Democratic nominee.

— ActBlue (@actblue) July 21, 2024