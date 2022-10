(EFE) – El Riigikogu o Parlamento de Estonia aprobó este martes una declaración en la que califica de régimen terrorista a Rusia y condena las anexiones por parte de Moscú de territorio ucraniano.

“En apoyo del llamamiento del Parlamento de Ucrania a los países y organizaciones internacionales, el Riigikogu declara a Rusia régimen terrorista y a la Federación Rusa un país que apoya el terrorismo, a cuyas acciones debemos enfrentarnos juntos”, señala la declaración.

Al mismo tiempo, la cámara estonia “hace un llamamiento a la comunidad internacional a adoptar declaraciones similares“, según un comunicado emitido por el Parlamento estonio.

El Riigikogu también considera necesario declarar organizaciones terroristas a las fuerzas armadas de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk establecidas por Rusia, así como al grupo paramilitar privado Wagner.

