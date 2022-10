Más de mil osos de peluche dejados como tributo a la reina Isabel II tras su muerte en septiembre, serán donados a una organización benéfica para niños y niñas, reveló el Palacio de Buckingham.

En un comunicado, la casa real británica detalló que los peluches, en su mayoría del querido osito Paddington, fueron dejados en las residencias reales de Londres y Windsor. “En el centro de Londres, muchos se quedaron en las dos áreas de tributos oficiales en The Green Park y Hyde Park”.

“Los ositos han sido lavados para que presenten el mejor aspecto posible antes de ser enviados a su nuevo hogar (…) De momento se está cuidando de ellos en el palacio de Buckingham, en Clarence House y en la guardería de Royal Parks en Hyde Park”, agregaron.

Los tiernos elementos serán donados a Barnardo’s, una organización benéfica que brinda servicios de apoyo a niños, niñas y adultos jóvenes en situación de vulnerabilidad. La reina Isabel II fue patrocinadora de la institución desde 1983 hasta 2016, año en que la actual reina consorte Camilla se convirtió en su patrocinadora.

“Su Majestad la Reina Isabel II fue la Patrona de Barnardo durante más de 30 años, y nos sentimos honrados de poder dar un hogar a los peluches que la gente dejó en su memoria (…) Prometemos cuidar de estos osos que serán muy amados y traerán alegría a los niños que apoyamos”, sostuvo la directora ejecutiva de Barnardo, Lynn Perry.

La familia real publicó una fotografía de la reina Camilla con algunos de los ositos. La instantánea fue tomada en el Morning Room de Clarence House el jueves 13 de octubre de 2022, justo el día del 64 aniversario de la publicación del primer libro del oso de Paddington.

🏷️🧸Please look after this bear

The Queen Consort is pictured with some of the 1,000 teddy bears that were left in tribute to Queen Elizabeth, which will now be donated to @barnardos.

The bears have been scrubbed up to look their best ahead of arrival at their new home. pic.twitter.com/IfMJnyHyXj

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 15, 2022