Papa Francisco dice que abusos a menores “son la vergüenza y humillación de la Iglesia”: “Tenemos solo que pedir perdón”

(EFE) – El papa Francisco afirmó este jueves desde Bruselas que los abusos a menores “son la vergüenza y la humillación de la Iglesia” y agregó: “tenemos solo que pedir perdón”, durante su discurso a las autoridades durante su primer día de agenda oficial en Bélgica.

“Esta es la vergüenza que hoy todos nosotros tenemos, hay que afrontar y resolver el problema”, añadió en su discurso ante las autoridades del país en el Castillo de Laeken, donde también se reunió con los reyes de los belgas Felipe y Matilde.

“Mi pensamiento va a los santos inocentes de los tiempos del rey Herodes, pero es ahora cuando es la misma iglesia la que ha cometido este crimen y la Iglesia tiene que pedir perdón y resolver esta situación con humildad cristiana y hacer de todo para que no suceda más”, agregó, improvisando sobre su discurso escrito.

Añadió que aunque algunos dicen que los abusos también se cometen entre familiares o en el mundo del deporte, “solo un caso en la Iglesia es suficiente para probar vergüenza”. “Tenemos solo que pedir perdón y esta es nuestra vergüenza y nuestra humillación”, aseveró.

Francisco también añadió que la Iglesia está afrontando “la plaga” de los abusos a menores “con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo”.

Pope Francis meets with the King and Queen of Belgium at Laeken Castle, and signs the Book of Honour: “With a grateful heart, I visit Belgium, a sign and bridge of peace, where different cultures, languages, and peoples coexist in mutual respect. May God bless Belgium!” pic.twitter.com/bLeIREgiec

— Vatican News (@VaticanNews) September 27, 2024