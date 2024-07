Ortega critica a gobernantes latinoamericanos que no reconocen los resultados en Venezuela: “Tratan de destruir la soberanía”

El presidente de Nicaragua señaló que esos gobernantes se han lanzado “a tratar de destruir la soberanía del pueblo venezolano, a tratar de hundirla, destruirla, dar el golpe, y entonces poner a un títere del imperio”.

(EFE/CNN Chile) – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó este martes a los gobernantes latinoamericanos que no han reconocido que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamara a Nicolás Maduro como presidente reelecto, luego de las presidenciales de este domingo, y acusó a esos países de estar sometidos a Estados Unidos.

En un discurso en ocasión del 45 aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua, el mandatario nicaragüense dijo, sin ofrecer pruebas, que “una gran cantidad de gobiernos latinoamericanos” forman parte de un “plan” que “estaba muy bien organizado”, junto a opositores venezolanos, “de lanzarse todos en contra de los resultados electorales” que, de acuerdo con el CNE, le dan la victoria a Maduro.

Ortega, quien es el principal aliado de Maduro en Centroamérica, preguntó sobre quién “había nombrado jueces electorales” a esos gobernantes latinoamericanos.

Tras conocer la proclamación de Maduro como presidente reelecto el pasado domingo, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay exigieron transparencia sobre los resultados.

El dirigente sandinista señaló que en los países europeos también han ocurrido diferencias sobre los resultados en as elecciones, “pero allí no hay injerencia de otros países para decir que los resultados no fueron correctos”.

Cuestiona a Costa Rica

En específico, Ortega criticó al vecino país de Costa Rica por querer arrogarse ser “el Consejo Electoral de América Latina”.

“¿Desde cuándo? Nadie les ha dado ese poder. ¡Qué nos robaron el Guanacaste (provincia fronteriza), eso es cierto¡. ¿Qué nos querían robar el Río San Juan?, también es cierto”, prosiguió.

Por tanto, según Ortega, esos gobernantes latinoamericanos se han lanzado “a tratar de destruir la soberanía del pueblo venezolano, a tratar de hundirla, destruirla, dar el golpe, y entonces poner a un títere del imperio y de los imperialistas de la tierra” y de la “ultraderecha”.

Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Perú fueron los primeros países en exigir transparencia en el conteo de votos y en cuestionar los resultados otorgados la noche del domingo por el CNE venezolano, que declaró ganador a Nicolás Maduro, con el 51,2 % de los votos y el 80 % de la actas escrutadas.

Su principal opositor, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2 % de los sufragios, de acuerdo con el primer y único reporte público del CNE, que no precisó a qué candidatos han ido a parar los 2.394.268 votos de los que no se informó.

La postura del presidente Boric

El presidente Boric expresó este lunes su rechazo ante la decisión del gobierno de Venezuela de expulsar a la misión diplomática chilena. Calificó los argumentos presentados por las autoridades venezolanas como “inverosímiles” y subrayó que esta acción demuestra una “profunda intolerancia a la divergencia”, la cual es esencial en una democracia.

El mandatario recalcó que es imperativo que “los resultados de cualquier elección, y en esta en particular en Venezuela, sean transparentes y verificados por veedores internacionales que no estén comprometidos con el gobierno de turno“. “Esto, en este caso, se cumple mediante la publicación integral de las actas de mesa de votación”, añadió.