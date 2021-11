(CNN) – El director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) expuso un plan para destinar US$ 6.600 millones a la lucha contra el hambre en el mundo, una respuesta directa a un intercambio con el CEO de Tesla Elon Musk, quien afirmó que vendería acciones de Tesla para financiar un plan si el WFP pudiera describir “exactamente cómo” funcionaría.

David Beasley, director del programa alimentario de la ONU y ex gobernador republicano de Carolina del Sur, publicó un “resumen ejecutivo” de 1.000 palabras. En él se describe cómo la ONU desplegaría US$ 6.600 millones en comidas y vales para alimentar a más de 40 millones de personas en 43 países que están “al borde de la hambruna”, evitando así lo que el WFP llama una “catástrofe” inminente.

En el documento publicado por Beasley, el WFP propone destinar US$ 3.500 millones a la compra y entrega directa de alimentos, US$ 2.000 millones “para vales de comida y dinero en efectivo (incluidas las tasas de transacción) en los lugares donde los mercados pueden funcionar”, y gastar otros US$ 700 millones en la gestión de nuevos programas alimentarios “adaptados a las condiciones del país” y que garanticen que “la ayuda llega a los más vulnerables”.

Otros US$ 400 millones se destinarían a la “gestión de operaciones, administración y rendición de cuentas” y a la coordinación de la cadena de suministro.

“He estado advirtiendo sobre la tormenta perfecta que se está gestando debido al COVID, los conflictos, las perturbaciones climáticas y, ahora, el aumento de los costos de la cadena de suministro. Ya esta aquí”, afirmó.

El intercambio de mensajes entre Musk y Beasley comenzó con una entrevista en CNN el mes pasado en la que Beasley pidió a los multimillonarios que “dieran un paso adelante ahora, de una sola vez” para ayudar a combatir el hambre en el mundo, citando específicamente a los dos hombres más ricos del mundo: Elon Musk y Jeff Bezos.

Beasley dijo que dar US$ 6.000 millones, o el 2% del patrimonio neto de Musk, podría ayudar a resolver el hambre en el mundo. Musk respondió en Twitter, escribiendo que “Si el WFP puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo US$ 6.000 millones resolverán el hambre en el mundo, venderé las acciones de Tesla ahora mismo y lo haré. Pero debe ser una contabilidad abierta, para que el público vea con precisión cómo se gasta el dinero”.

Beasley respondió previamente a los tuits de Musk, asegurando que existen sistemas de transparencia y contabilidad de libro abierto.

“El hecho de que entre en esta conversación cambia el juego porque, sencillamente, podemos responder a sus preguntas y presentar un plan claro. Estaremos encantados de responder a todo lo que nos pregunte. Estoy deseando tener esta discusión con él porque hay vidas en juego“, explicó Beasley a CNN.

Antes de la pandemia de COVID-19, la crisis del hambre en el mundo ya se veía agravada por el cambio climático y los conflictos. Sin embargo, la pandemia agravó los problemas existentes, dejando a “42 millones de personas que están literalmente al borde de la hambruna. Es el peor escenario posible”, aseguró Beasley.