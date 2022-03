El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que más un millón de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la ofensiva militar rusa el pasado jueves 24 de febrero.

“En solo siete días hemos sido testigos del éxodo de un millón de refugiados de Ucrania a los países vecinos”, escribió en Twitter el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi.

Lee también: Más de 2 mil civiles han muerto durante la invasión rusa, dice el Servicio de Emergencias de Ucrania

La autoridad internacional agregó que “para muchos millones más, dentro de Ucrania, es hora de que las armas se callen, para que se pueda brindar asistencia humanitaria que salve vidas“.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022