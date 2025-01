“Nunca más lo llamaré papá”: Hija de Gisèle Pelicot sospecha que su padre también la drogó para abusar sexualmente de ella

En entrevista con BBC, contó que la policía le mostró imágenes de la computadora de su padre, donde aparecía inconsciente en una cama, vestida solo con una camiseta y ropa interior.

(CNN) – Caroline Darian, la hija de Gisèle Pelicot, quien sufrió durante años de horribles abusos sexuales por parte de su entonces esposo y otros hombres, ha descrito cómo está segura de que su padre la drogó y sospecha firmemente que también fue violada.

¿Qué dijo Caroline Darian?

En una amplia entrevista con la BBC, Darian, de 46 años, describió la “carga” mental de ser hija de la víctima y del perpetrador, al tiempo que expresó su fuerte deseo de que su padre muriera en prisión.

El mes pasado concluyó un horrible proceso por violación y drogadicción en masa que duró meses y que sacudió a Francia hasta sus cimientos, con 51 veredictos de culpabilidad. Dominique Pelicot y otras 49 personas fueron declaradas culpables de violación o agresión sexual a su exesposa, mientras que uno de los procesados ​​fue condenado por intento de violación y violación agravada de su propia esposa, en lugar de Gisèle, tras haber copiado los métodos de Pelicot.

El juicio, que ha obligado al país a examinar una cultura que lucha contra la misoginia generalizada y el abuso sexual sistemático, ha impulsado a las mujeres a exigir cambios en la forma en que se aborda la violencia de género.

Darian describió haber recibido una fatídica llamada telefónica de su madre, una noche de noviembre de 2020, en la que Gisèle le informó que su padre, ahora de 72 años, había estado drogando a Gisèle durante unos 10 años para facilitar su violación por parte de diferentes hombres.

“En ese momento, perdí lo que era una vida normal”, dijo Darian a la emisora.

Lee también: Paulsen y caso de Gisèle Pélicot por violaciones organizadas por su esposo: “Muestra lo peor de nuestra especie”

Darian dijo que sospechaba firmemente que ella también había sido víctima de abuso sexual orquestado por su padre. Días después de la llamada telefónica, la policía llamó a Darian y le mostraron imágenes encontradas en la computadora portátil de Dominique donde aparecía ella misma inconsciente en una cama, vestida solo con una camiseta y ropa interior; imágenes en las que no se reconoció de inmediato.

Le dijo a la BBC que sabe que su padre la drogó y supone que también la violaron. “Pero no tengo ninguna prueba”, lamenta.

“¿Y cuántas víctimas son así? No se les cree porque no hay pruebas. No se les escucha, no se les apoya”.

En el tribunal, Dominique sostuvo que no había abusado de su hija. Ese mismo día, Darian le gritó: “¡Nunca te volveré a ver! ¡Morirás solo como un perro!”, según los medios.

Ahora, describe a su padre como “uno de los peores depredadores sexuales de los últimos 20 o 30 años” y ha escrito un libro que detalla el trauma de su familia, titulado “Nunca volveré a llamarlo papá”.

Ella describió la realidad a la que se enfrenta como una “carga terrible” y ahora solo puede ver a Dominique como el “criminal sexual que es”.

El libro también explora el concepto de “sumisión química”, el uso de drogas para facilitar la acción criminal contra una persona, incluido el abuso sexual. Fue el método que utilizó Dominique para orquestar el abuso de su esposa, ofreciendo su cuerpo inconsciente a desconocidos en línea.

Más de 40 culpables

En diciembre, Dominique recibió la pena máxima de 20 años por violación con agravantes. Otros cuarenta y ocho hombres que estaban siendo juzgados fueron declarados culpables de violación con agravantes y dos de ellos fueron declarados culpables de agresión sexual.

Las pruebas muestran cómo Dominique reclutó a los hombres para violar a su entonces esposa durante años en el ahora desaparecido “sitio de citas” Coco.fr, utilizando la sala de chat llamada “sin su conocimiento”, donde intercambiaba fotografías de una Gisèle inconsciente antes de pasar a Skype y mensajes de texto para organizar el encuentro con sus cómplices.

Gisèle testificó que desconocía por completo las acciones de su marido. Con el tiempo, la sedación frecuente y el abuso sexual comenzaron a pasarle factura física. Su marido la acompañó a varias visitas al médico, durante las cuales se quejó de pérdida de memoria y dolor pélvico, según documentos judiciales.

Su red de delitos solo salió a la luz después de que Dominique fuera arrestado en un supermercado local en septiembre de 2020 por filmar bajo las faldas de clientas, delito por el que fue condenado. Pelicot recibió una sentencia de ocho meses de prisión en suspenso por este delito.

Mientras investigaban el incidente, los agentes de policía confiscaron su disco duro, su ordenador portátil y sus teléfonos y encontraron cientos de imágenes y vídeos de Gisèle siendo violada, abriendo uno de los peores casos de delitos sexuales en la historia moderna de Francia.