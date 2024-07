“No pudieron con las amenazas y no podrán jamás”: Maduro habla tras ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales

El mandatario electo de Venezuela pidió "respeto a la voluntad popular" y acusó que "no es la primera vez que pretender vulnerar la paz de la República".

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro, como ganador de las elecciones en Venezuela, el presidente se dirigió a la población venezolana en Caracas.

“No pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás por la dignidad del pueblo de Venezuela”, afirmó.

El mandatario celebró su nuevo triunfo en los comicios diciendo que “el fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca (…) No podrán jamás por la dignidad del pueblo de Venezuela”.

“Pido respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela, respeto a la voluntad popular. No es la primera vez que pretender vulnerar la paz de la República”, concluyó.

Entrega de resultados

Minutos después de la media noche el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, dio como ganador a Nicolás Maduro, con el 51,20% de los votos (5.150.092 sufragios) en las elecciones presidenciales en Venezuela.

Mientras que el candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo un 44,2% de las preferencias (4.445.978 votos).

El organismo electoral informó que con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación de 59%, los resultados tienen una “tendencia contundente e irreversible”, a pesar de que aún falta contabilizar cerca del 20% de los sufragios.

Además, Amoroso acusó que la demora en la entrega de los resultados se debió a “una agresión en contra del sistema de transmisión de datos”.

Sobre ello, dio a conocer que se instruyó a la Fiscalía Nacional abrir una investigación sobre las acciones “terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y funcionarios electorales”.